Дальневосточный интернет-форум–2011: возвращение к истокам

В мае 2011 года Хабаровск готовится принять участников десятого, юбилейного Дальневосточного Интернет–форума. Это уникальное событие традиционно объединит на одной площадке людей, чья работа тем или иным образом связана с развитием Интернет–технологий на Дальнем Востоке.

О том, какой путь прошел ДВИФ за эти десять лет и каким образом он сумел повлиять на сферу IT в регионе, «ДК» рассказал председатель оргкомитета форума Андрей СВИНЧУКОВ.

– Андрей Сергеевич, в связи со стремительным развитием информационных технологий в последние годы Дальневосточный Интернет–форум может по праву считаться весьма значимым событием в жизни региона. Но всегда ли было так? Что представлял из себя ДВИФ в первое время и что отличает Интернет–форумы последних лет?

– Первый Интернет–форум на Дальнем Востоке состоялся в 2001 году. Это было своеобразное IT–мероприятие для региональных компьютерщиков и интернетчиков – всех, кому было небезразлично развитие Интернета на территории ДВ. Число участников составило тогда около 75 человек. Интересно, что уже в то время, хотя это была лишь первая встреча дальневосточных «айтишников», ряд обсуждаемых вопросов касался перспектив внедрения элементов электронного правительства, которое сегодня, как известно, активно формируется в субъектах ДФО.

Отмечу, что Российский Интернет–форум в 2001 году проводился уже 6–й раз, но в связи с географическими и другими особенностями нашего региона мы посчитали, что более целесообразно собирать вместе именно дальневосточников, чтобы обсуждать и по возможности решать проблемы, актуальные конкретно для Дальнего Востока.

Важное дополнительное мероприятие, которое мы стали проводить уже со второго форума, – это вручение Интернет–премии «Стерх». Изначально победители определялись в шести различных номинациях, но сегодня их число достигло десяти. Как раз в этом году впервые будет определен автор лучшего блога Дальнего Востока. Несмотря на то, что данная премия не предполагает никакого финансового поощрения, она является достаточно престижной в дальневосточном IT–сообществе.

Со времен первого Интернет–форума количество участников, а также номинантов на премию постоянно росло и в последние годы достигало порядка 300 человек. Однако мы ожидаем, что в 2011 г. желающих побороться за награду будет несколько меньше. Дело в том, что, вероятно, к премии постепенно пропадает интерес – особенно у тех, кто несколько лет подряд безуспешно пытался ее получить. К сожалению, уменьшаются в последние годы и объемы финансов, выделяемых нашими партнерами на организацию и проведение форума. Причем особую нехватку средств мы ощутили именно в прошлом году, а как сложится ситуация в этом – еще вопрос.

– Сумел ли ДВИФ за минувшие 10 лет реально повлиять на развитие информационных и телекоммуникационных технологий в ДФО? Какие актуальные вопросы, проблемы удалось вскрыть и решить дальневосточному IT–сообществу за это время?

– Полагаю, на первый вопрос можно с уверенностью ответить «да». Дело в том, что неотъемлемой частью Дальневосточных интернет–форумов традиционно является проведение тематических круглых столов, где представители той или иной сферы IT в процессе дискуссии обсуждают актуальные для себя вопросы. Так, например, несколько лет назад мы пригласили принять участие в таком круглом столе представителей крупнейших дальневосточных интернет–провайдеров. В то время большой проблемой для многих пользователей широкополосного доступа в сеть являлось практически полное отсутствие безлимитных тарифных планов, что и было главным предметом обсуждения. И призывы к введению таких тарифов, причем по доступным ценам, очевидно, были услышаны – уже в следующем году они появились во многих крупных городах Дальнего Востока.

В 2010 году в такой дискуссии принимали участие региональные web–разработчики. Здесь также была обозначена важная проблема, требовавшая решения. Дело в том, что создание качественного интернет–сайта – удовольствие на сегодняшний день весьма дорогостоящее. И если смотреть, например, в пределах Хабаровска, то далеко не каждая местная организация может позволить себе потратить на это порядка 70 тыс. рублей. Однако благодаря стремительному развитию компьютерных технологий разработками сайтов пытаются заниматься сегодня довольно многие, причем за работу берут совсем небольшие деньги. Но вот качество такой дешевой работы очень часто оставляет желать лучшего…

Плохо сделанный сайт может давать всевозможные сбои в работе, и тем самым доставлять массу проблем заказчику. Таким образом, за круглым столом был сделан определенный анализ рынка web–разработчиков. Участники пришли к выводу, что рынок этот на Дальнем Востоке до сих пор еще остается нецивилизованным и практически не структурированным. И, тем не менее, уже спустя год можно отметить, что сложившаяся ситуация постепенно меняется: качество сайтов, создаваемых в последнее время, медленно, но верно улучшается.

Что же касается дискуссий предстоящего форума, то они во многом будут посвящены проблемам развития мобильного Интернета в регионе. Мы очень надеемся, что представители «большой тройки» операторов сотовой связи, уже получившие наши приглашения, обязательно примут участие в очередном круглом столе. Прежде всего здесь будут рассмотрены вопросы расширения сетей 3G, доступности Всемирной паутины в отдаленных районах ДВ и конечно же перспективы снижения стоимости мобильного Интернета для жителей нашего региона.

В рамках форума проводятся такие мероприятия, как региональная научно–практическая конференция, Дальневосточный этап всероссийского интернет–марафона, Дальневосточная интернет–премия «Стерх» и др. Все это позволяет выявлять уровень развития интернет–технологий на Дальнем Востоке России, обмениваться опытом в их использовании и поощрять тех, кто вносит значительный вклад в развитие регионального сегмента сети Интернет.

Ежегодно в Дальневосточном интернет–форуме принимают участие специалисты из краев и областей Дальнего Востока, Сибири, Москвы и Санкт–Петербурга. Ведущие российские IT–специалисты и компании проводят мастер–классы и круглые столы, выступают с докладами об использовании информационных и телекоммуникационных технологий в различных сферах общественной жизни и развитии их на Дальнем Востоке.

Участие в форуме, даже при возникновении сложностей с финансированием, традиционно остается бесплатным. Важно также, что в последние годы ДВИФ проводится при поддержке правительства Хабаровского края.

Организаторы уверены, что Дальневосточный интернет–форум является сегодня отличной возможностью для компаний продемонстрировать свои достижения и разработки в IT–отрасли и обсудить с коллегами различные вопросы и проблемы регионального рынка инфотелекоммуникаций. Важнейшими задачами всех мероприятий форума остаются развитие и популяризация информационных технологий на Дальнем Востоке России, а также повышение качества подготовки специалистов в области IT.