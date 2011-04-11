Высотка «Лаперуз» станет символом Сахалина

Все, кто бывал в островной столице, помнят самый красивый ее уголок – здание областного краеведческого музея. Неподалеку от него, а точнее, восточнее школы №10, и будут возведены два, как говорят архитекторы, «вертикальных объема» – в 20 и 30 этажей. И очень скоро – через какие–нибудь четыре года. Окончательный проект высотки сахалинцы получат уже в этом октябре.

О многоэтажном центре Южно–Сахалинска заговорили несколько лет назад. Но последующие события – разрушенный землетрясением Невельск, на восстановление которого были брошены все строительные силы, длительный скандал вокруг миллиардного Ледового дворца заслонили амбициозные планы. И вот весть: на Сахалин приехал архитектор с мировым именем Адриан СМИТ.

Он уже осмотрел место будущего строительства, встретился с мэром, с ним уже подписан контракт. Многофункциональное здание под названием «Лаперуз» станет «лэнд–маркой» – символом Сахалина, как Эйфелева башня для Франции.

На встречу с архитектором пришли представители всех средств массовой информации, базирующихся в областном центре, включая журналистов «Хоккайдо Сибмун». Известно ведь, как японцы ревниво относятся ко всему глобальному и долговечному, возводимому на островах…

Господин Смит, с виду типичный преуспевающий американец, этакий дядюшка Сэм, сказал, что получает удовольствие от работы в разных странах. Конечно, такое «маленькое» здание, как будущий небоскреб на Сахалине, ему проектировать непривычно… Но поскольку в России это первый его проект, да еще в таком красивейшем месте, к работе он приступает с удовольствием. Он отказался от комментариев по поводу архитектурного облика Южно–Сахалинска, но поделился восторгом от склонов «Горного воздуха» и той информации, что этот комплекс сертифицирован для олимпийских игр. Будущий небоскреб даст старт застройке мирового класса в центре и станет первым штрихом нового облика города.

Ему уже приходилось проектировать дома в сейсмоопасных зонах, например, в Китае (сейсмичность 8 баллов), в Калифорнии (там за последние годы было несколько землетрясений силой до 7 баллов) и Техасе, причем здания возводились более высокие, чем планируется построить в Южно–Сахалинске. Поэтому, заверил архитектор, 9–балльное землетрясение сахалинский небоскреб выдержит. И вообще, как показала практика, для башни более страшны ветра, а не толчки.

Место, где будет возведен символ Сахалина, – старый район с ветхими коммуникациями. Проект предусматривает частичный перенос инженерных сетей и приобретение участка, на котором пока располагается школа. Ее тоже планируется перенести в более комфортное место. Не дело детскому учреждению существовать рядом с оживленной проезжей частью.

Многофункциональный комплекс, в котором разместятся многоквартирный жилой дом (на будущие квартиры в нем уже выстроилась очередь), офисные помещения, различные предприятия соцкультбыта, встроенная автостоянка – это тот самый «умный дом», о котором большинство из нас только слышали, но никогда не видели и тем более в нем не жили. Поэтому примем на веру: небоскреб будет максимально автономным, отдавать больше энергии, чем потреблять, все объекты будут управляться и контролироваться из одной диспетчерской… «Лаперуз» будет соответствовать самым высоким мировым стандартам, в том числе «зеленым». К слову, в России нет еще ни одного здания, соответствующего «зеленому» стандарту, они еще только строятся в Сочи.

Стоимость строительства – около $155 млн. Возведением объекта займется одна из местных строительных компаний. Из бюджетов на «Лаперуз» не уйдет ни копейки, он будет построен за счет ее собственных средств и финансирования банковского пула.