В Магадане прошел областной форум женщин

Областной форум женщин прошел в колымской столице в начале марта. Это мероприятие уже становится традиционным, ведь на повестке дня женского сообщества территории вопросы важнейшей социальной значимости. Четверть населения Магаданской области – это дети и молодежь, забота об их благополучии – одна из тем, ответственность за которую берут женщины.

«ДК» встретился с председателем оргкомитета форума, заместителем губернатора Магаданской области Валентиной СОБОЛЕВОЙ.

– Валентина Николаевна, что определило повестку дня форума?

– Известный детский писатель Николай НОСОВ как–то сказал, что лучший город тот, в котором хорошо детям. А что нужно сделать взрослым, чтобы детям в Магаданской области жилось хорошо, чтобы именно здесь исполнялись их самые заветные желания и бесхитростные мечты? Участницы форума определили первоочередными все проблемы детства – от рождения ребенка, его развития, обучения и воспитания до становления как личности и гражданина.

По существу судьбу завтрашнего дня будут решать те, кто сегодня ходит в детский сад, школу, изучает азы профессии в училище или вузе. Следовательно, уже сегодня нужно вести более активную работу по объединению усилий институтов гражданского общества, власти и бизнеса по созданию благоприятной среды для физического, духовного и патриотического воспитания юных граждан. И кому же поднимать эти вопросы, искать на них ответы и предлагать решения, как не нам, женщинам, матерям, врачам, учителям, наставникам.

Тема форума созвучна задаче, которую поставил в своем послании президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Причем решение проблем детства глава государства назвал задачей номер один для всей страны: 26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача номер один для всех нас.

Я искренне поддерживаю слова Президента РФ о том, что забота о будущих поколениях – это самые надежные, умные и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, оно быстрее развивается, имеет благоприятную, предсказуемую перспективу. Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области детства.

– Да, это очевидные вещи. Как вы видите их реализацию на практике?

– Нельзя утверждать, что мы взялись за какую–то новую работу, что изменились приоритеты государственной политики. Все наши областные законы и программы, направленные на решение проблем детства, действуют в регионе уже не первый год, и работа эта ведется системно. Сейчас пришло время более четко расставить акценты, проанализировать эффективность проводимой политики.

Мы продолжаем выстраивать систему, и общественность в ней играет все большую роль. Инициатива проведения второго форума принадлежит региональной общественной организации женщин Магаданской области «Содружество женщин Колымы» при непосредственной поддержке губернатора области Николая ДУДОВА. Эта организация была создана по решению первого форума женщин территории, который также положил начало работы в регионе общественного благотворительного фонда содействия семье, защиты материнства и детства «Мама».

Предложения, прозвучавшие на первом форуме в 2006 году, вошли в областную целевую программу «Демографическая политика на территории Магаданской области», были направлены в правительство страны, Федеральное Собрание РФ, стали основой для принятия важных законодательных и управленческих решений на уровне региона. За это время многие женщины вошли в состав различных советов, совещательных органов при губернаторе, избраны в представительные органы власти, имеют прямую возможность высказывать свое мнение, вносить предложения при принятии важных для региона решений, в том числе и на уровне главы территории.

Именно женскими формированиями предложена идея государственно–общественного признания женщин–матерей, семей области. В 2008 году были учреждены Почетный знак «Материнская слава» и премия губернатора «Колымские родники». За эти годы Почетным знаком награждены 14 многодетных мам, премию получили 21 семья области, более 40 семей награждены медалью «За любовь и верность».

В целом на территории реализуется «Концепция демографической политики Магаданской области», действуют целевые программы «Развитие образования Магаданской области», «Развитие здравоохранения Магаданской области», «Здоровое поколение в Магаданской области», приняты и своевременно финансируются областные законы «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка родителям–студентам», «О ежемесячном и ежегодном пособии на ребёнка» и другие.

– На каких ценностях детства акцентировали внимание участницы форума?

– Ничего инновационного здесь никто не придумает. Прежде всего, это жизнь и здоровье детей. Постановлением администрации области утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации до 2015 года, действует целевая программа развития здравоохранения, которая предусматривает меры по снижению смертности населения, профилактике заболеваемости, формированию здорового образа жизни у молодежи и многие другие. Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» детские и родовспомогательные учреждения оснащаются современным диагностическим оборудованием. Продолжается работа по внедрению новых технологий в акушерстве. Реализуется программа «Родовой сертификат». Наметились позитивные тенденции, к примеру, в области в последнее время увеличилось число родов.

Особая тема для обсуждения – это сохранение и укрепление здоровья школьников. По данным медиков, в структуре так называемых «школьных болезней» преобладают снижение остроты зрения, нарушение осанки и дефекты речи. Поэтому в школах области введены дополнительные уроки физкультуры, идет замена осветительных приборов, медицинские кабинеты оснащаются современным оборудованием. В рамках целевой программы развития образования на питание школьников ежегодно из регионального бюджета выделяется около 8 млн рублей. В плановом порядке проводятся осмотры учащихся, проведена диспансеризация, высокий уровень охвата детей профилактическими прививками.

В конце прошлого года в области начал работать «Центр здоровья для детей», организованный на базе областного Центра медицинской профилактики. К 2015 году в регионе намечено построить Центр перинатальной патологии, акушерства и гинекологии. В первом полугодии 2011 года планируется открытие отделения детской хирургии, отделения реанимации и интенсивной терапии в детской городской больнице, пройдет диспансеризация подростков, будут внедряться новые методы диагностики в Магаданском областном центре планирования семьи и репродукции. Это только часть мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья детей.

Поддерживать детское здравоохранение на Колыме крайне сложно из–за острой нехватки кадров. Низкими зарплатами и отсутствием жилья специалистов не привлечешь. Решение – строить жилье адресно для работников бюджетной сферы, найти возможность для заключения достойных контрактов. Именно такую задачу поставил губернатор перед органами исполнительной власти. Она поступательно решается. В январе введен в строй новый дом в Магадане, в котором большая часть квартир передана в качестве служебного жилья специалистам–медикам. Еще один дом строится в этом году. В целом здравоохранению выделено более 120 служебных квартир.

Еще один важный аспект: с 2010 года областная администрация взяла на себя все расходы по летней оздоровительной кампании. В прошлом году на нее было выделено более 100 млн рублей. По решению губернатора департамент образования выкупил принадлежащий профсоюзам загородный детский лагерь «Северный Артек», потому что профсоюзы не могли уже его содержать. Сейчас там проводится реконструкция, она рассчитана на три года и обойдётся областному бюджету в 254 млн рублей.

– Валентина Николаевна, вопрос поддержки многодетных опекунских и приёмных семей всегда остаётся актуальным. Что в этом плане делается в Магаданской области, какая профилактика социального сиротства проводится на территории?

– Эти вопросы тоже стали предметом обсуждения на форуме. Ведь это так важно, чтобы каждая женщина территории сердцем приняла изречение «чужих детей не бывает». Может быть, тогда нам некого будет предлагать за рубеж, а дети–сироты будут воспитываться в наших, российских семьях. Верится, что в среде женской общественности и дальше будет формироваться потребность приходить на помощь, а не только осуждать попавших в беду матерей, и тогда их не будут лишать родительских прав и не будут пополняться детские дома. Но само собой это не приходит. Для этого нужно приложить немало усилий женщинам– руководителям, женским общественным организациям, соседкам, приятельницам.

Конечно, усилий государства в решении этой проблемы еще явно недостаточно. Есть вопросы, касающиеся поддержки многодетных малоимущих семей. Эта помощь идет из нескольких источников – федерального и регионального бюджетов, и ее размер постоянно индексируется. В прошлом году на реализацию мер поддержки было выделено более 90 млн рублей, но и органам власти, и родителям многодетных семей понятно, что это и есть пока именно поддержка, а не достойное обеспечение условий их жизни. Мы надеемся, что экономика области позволит пополнять бюджет области и откроются большие финансовые возможности оказывать более существенную помощь этой категории семей.

В этом году на меры поддержки опекаемых детей и выплату вознаграждения опекунам из областного бюджета направлено более 75 млн рублей. Одна из русских пословиц гласит, что маленькое дело лучше большого безделья. Возьму только один пример. Еще два года назад в очереди нуждающихся в получении жилья было 159 детей–сирот. За два года удалось за счет разных источников финансирования, прежде всего федерального и областного бюджетов, а также части средств муниципальных бюджетов, предоставить жилье 144 бывшим воспитанникам детского дома. В этом году проблема должна быть закрыта полностью.

Но и деньги не решают всех проблем. Что касается проблемы усыновленных детей, детей, переданных в приемные семьи, здесь особый разговор о контактах, формах взаимодействия с этими семьями органов опеки, педагогических коллективов детских домов, органов образования.

И так по каждому вопросу, по каждому направлению работы мы поступательно движемся вперед. Учитывая возможности бюджета, будем продолжать решение задач социальной и экономической политики – это и будут слагаемые успеха территории. Следует заметить, что уже не первый год более 50% от всех расходов консолидированного бюджета Магаданской области направляется на решение социальных задач. В бюджете 2011 года расходы на социальную сферу увеличены на 22% к уровню 2010 года.