В Биробиджане состоялось совещание Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»

Гостей принимал избранный в прошлом году председателем Ассоциации председатель Законодательного Собрания ЕАО Анатолий ТИХОМИРОВ. Парламентарии региона сконцентрировали свое внимание на обсуждении вопросов выполнения Национального плана противодействия коррупции, совершенствования пенсионного обеспечения дальневосточников, поддержки малого и среднего предпринимательства, модернизации системы образования.

Дальневосточный регион сегодня в центре внимания федеральной власти, а принятая год назад Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года обозначает конкретные векторы экономического и социального обустройства территории. Вопросы улучшения качества жизни в регионе отнесены к приоритетам государственной политики. Это благоприятный фон, но наполнение поставленных задач конкретным содержанием – дело в том числе и региональной законодательной власти. Именно она в своей работе ближе всего к самым актуальным и острым проблемам граждан, ради которых собственно и принималась стратегия развития.

Неслучайно первым в повестке дня был вопрос о коррупции. Она стала не просто тормозом развития, но и основным фактором, нарушающим стабильность в обществе. В соцопросах россияне ставят мздоимство в число основных угроз существования страны. Свое мнение высказал председатель приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ: «Мы плотно работаем с прокуратурой и другими силовиками в вопросе экспертизы законодательства, и уже на этапе законопроекта представители прокуратуры могут высказать свои замечания и предложения. Но необходимо быть честными, в период предвыборной борьбы возвышенные слова о противодействии коррупции могут обернуться простым сведением счетов. Для того чтобы такая практика не получила распространения, необходимо совершенствовать антикоррупционное правовое поле».

На Дальнем Востоке особенно ярко данное зло проявляет себя в сырьевом секторе, но не только – с проявлениями коррупции сталкивается каждый при решении обыденных житейских вопросов. «Богатых ТСЖ мало, а богатых управляющих компаний и их руководителей становится все больше», – отметил глава законодателей Хабаровского края Сергей ХОХЛОВ. Для преодоления порочной практики бытовой коррупции немало делается по линии депутатских запросов и проверок контрольно–счетных органов. Парламентарии предложили обобщить опыт всех субъектов ДВ по антикоррупционной экспертизе регионального законодательства и привлечению к этой работе общественных институтов, проанализировать работу комиссий по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих. По мнению руководителей законодательных органов, необходимо включить в профпереподготовку госслужащих экзамен по антикоррупционному законодательству, обязательным должно стать требование предоставления декларации о доходах руководителями крупных федеральных и унитарных предприятий и учреждений.

Болезненным для региона является вопрос о предоставлении государственных гарантий и компенсаций гражданам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. На северных территориях продолжается отток населения. По мнению участников заседания парламентской ассоциации, действующее пенсионное законодательство требует существенных изменений. Решением Ассоциации предложено разработать и принять федеральный закон «О районировании Севера Российской Федерации», устанавливающий границы и зоны дискомфортности, критерии районирования, порядок отнесения субъектов Российской Федерации к этим территориям.

Среди новых мер поддержки: снижение возраста досрочной трудовой пенсии по старости дополнительно на пять лет (до 45 лет) женщинам, родившим пять и более детей, введение льготного исчисления трудового стажа в полуторном размере, снижение с 80 до 70 лет возраста для установления повышенного в два раза базового размера страховой части трудовой пенсии по старости. По мнению парламентариев, молодежь до 30 лет должна получать процентную надбавку к заработной плате в полном размере с первого дня работы, а пенсионеры, получающие трудовые пенсии по старости и по инвалидности, – иметь право на проезд к месту отдыха и обратно без предоставления дополнительных подтверждающих документов.

Председатель законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков в очередной раз поднял тему, крайне актуальную для всех дальневосточных пенсионеров – о региональном коэффициенте к пенсии: «В советские времена он существовал, но в процессе преобразований данный коэффициент исчез. Это очень актуальная тема для сотен тысяч людей. К примеру, каждый четвертый в Приморском крае – пенсионер. На протяжении трех лет, начиная с 2006 года, мы обращались в Государственную Думу с инициативой по введению данной надбавки на нашей территории. Объяснения получали разные. Приятно, что пенсии растут по всей стране. Но жизнь на Дальнем Востоке не такая простая. Нам трудно объяснить людям, почему федеральные власти не поддерживают наши инициативы. Я хотел бы попросить дальневосточных коллег поддержать нас в данном вопросе».

На совещании звучали также другие предложения в русле Послания Президента. В качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предложено установление северного коэффициента к материнскому (семейному) капиталу, выплачиваемому на детей, родившихся и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. По мнению парламентариев, необходимо разрешить направлять средства материнского капитала на лечение и реабилитацию ребенка–инвалида, в том числе и до достижения ребенком возраста трех лет, в центрах высоких медицинских технологий федерального уровня.

Участники регионального совещания парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» приняли обращение к правительству, председателю Государственной Думы Борису ГРЫЗЛОВУ, фракциям Госдумы, министру Министерства здравоохранения и социального развития РФ Татьяне ГОЛИКОВОЙ с рядом конкретных предложений по совершению правовой базы в отношении социальной поддержки дальневосточников.

Не менее горячее обсуждение участников регионального совещания вызвал вопрос о правовом обеспечении мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионах ДФО. В принятом решении рекомендовано законодательным органам государственной власти субъектов–членов парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» вести регулярный анализ правоприменительной практики по данной теме, продолжить совершенствование региональных нормативных правовых актов, рассмотреть вопросы о влиянии льготного налогообложения на развитие малого и среднего предпринимательства.

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» существует с 2002 года, в нее входят руководители законодательных органов власти субъектов ДВФО. Выездные встречи происходят на территориях, заявляющих актуальные вопросы развития Дальневосточного региона. Очередное заседание Ассоциации состоится в июне этого года во Владивостоке.