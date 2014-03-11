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Бизнес-гороскоп: Козерогам пора брать инициативу за рога

11 Марта 2014, 13:18 | Дальний Восток

Гороскоп на неделю с 10 марта по 16 марта

Овен. Первая половина недели складывается благоприятно для Овнов, работающих в непосредственном контакте с начальством. Вам могут сделать важное поручение, что подчеркнет ваши доверительные отношения с руководством. Во второй половине недели ожидания получить премию могут не оправдаться.

Телец. Тельцам рекомендуется больше времени уделять профессиональному обучению. Не стесняйтесь спросить совета у более опытных коллег относительно тонкостей своей профессии. Можно заниматься планированием, отправляться в командировки. В конце недели лучше не обращаться к начальству с просьбами и предложениями.

Близнецы. Близнецы, занимающие руководящие должности, в первой половине недели смогут провести успешные реформы и преобразования. Можно заниматься оптимизацией расходов и проводить кадровые перестановки. В конце недели поставщики могут не выполнить договорные обязательства.

Рак. Раки на этой неделе смогут договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с деловыми партнерами. Это удачное время для урегулирования имущественных и судебных тяжб. Между тем в конце недели не рекомендуется брать банковские кредиты.

Лев. Львов ждет удачное время для совершенствования навыков в работе с техническими средствами. Вы сможете повысить свою производительность труда за счет использования современных технологий. В конце недели в деловом партнерстве могут возникнуть разногласия.

Дева. Девы на этой неделе смогут преуспеть в публичной деятельности, демонстрации своих талантов и способностей на конкурсах, кастингах. Студентам рекомендуется в первой половине недели сдавать экзамены и зачеты. Ближе к выходным могут возникнуть сложности в отношениях с коллегами. Сейчас важно избегать интриг.

Весы. Весов ждет благоприятное время для работы в сфере недвижимости. Успешно пройдут работы по завершению строительства объектов. Вы сможете выполнить запланированные дела, если будете соблюдать дисциплину и станете ориентировать себя на сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу.

Скорпион. Скорпионов ждет прекрасное время для развития и укрепления деловых связей. Вы сможете заручиться поддержкой со стороны влиятельных людей. Ускорится торгово­закупочная деятельность, возрастут обороты и темпы продаж в розничной торговле. В конце недели воздержитесь от контактов с начальством. Берегите свою деловую репутацию.

Стрелец. Стрельцы в первой половине недели смогут повысить свои доходы и укрепить материальное положение. Вам может представиться удачная возможность приобрести технику, благодаря которой возрастет ваша производительность труда. В конце недели будьте осмотрительнее при контактах с иностранцами.

Козерог. Козерогам рекомендуется проявлять инициативу для расширения деловых связей. Вы сможете использовать имеющиеся у вас деловые контакты для более эффективного и быстрого решения рабочих вопросов. В конце недели воздержитесь от оформления банковских кредитов, не давайте денег в долг.

Водолей. Водолеям на этой неделе удастся найти дополнительный источник доходов. Если у вас остается много свободного времени после основной работы, можно поискать подработку. В конце недели нежелательно подписывать важные деловые бумаги.

Рыбы. Рыбам на этой неделе удастся предвидеть некоторые важные события, что позволит благополучно избежать неприятностей. Это прекрасное время для перспективного планирования, научных и маркетинговых исследований. Общение с единомышленниками положительно отразится на вашем личном развитии.

Goroskops.Com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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