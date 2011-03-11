Шеньчжень: мегаполис белых воротничков

Было время, мне хотелось увидеть новые мегаполисы планеты. Не те, что стали местами скопления всяческих ресурсов - людских, экономических, научных и культурных - благодаря долгому и естественному историческому пути, а другие, ставшие точками роста, как правило, благодаря однажды принятому политическому волевому решению. Например, Гонконг или его китайский аналог - свободную экономическую зону Шеньчжень.

Мечта сбылась, и, познакомившись с обоими вариантами развития - естественно-поступательным и скачкообразным - пришлось прийти к выводу, что у родного Владивостока есть шанс на счастливое будущее только в случае чуда. Правда, скептическая часть моей натуры тут же задает наводящий вопрос: выдержим ли мы темп движения того же Шеньчженя? В России на весь Дальний Восток всего один, как говорят, бизнес-центр класса "А" - недавно выстроенный Fresh Plaza во Владивостоке. А над Шеньчженем, который всего 30 лет назад был маленькой рыбацкой деревушкой, сегодня возвышаются 23 небоскреба высотой свыше 200 метров. Причем каждый четвертый житель девятимиллионного города не имеет аналога китайской прописки и занят на работе по контракту или каждый день приезжает на рабочее место из пригородов. Благо провинция Гуандун одна из самых населенных в КНР, а до ближайшего соседнего мегаполиса - Гуанчжоу - час езды на местном аналоге синкансена.

Так уж получилось, что романы с городами у меня завязываются легче, чем с людьми. Если в городе есть Starbucks coffee, знакомство уже можно признать состоявшимся. Просто приятно, ни о чем не думая, сказать кодовое слово - капучино - устроиться за столиком и, в ожидании заказа, разглядывать исторический центр. В молодом Шеньчжене таковым стал район Лоуху и Футань. В его небоскребах компактно разместились представительства крупных китайских (Huawei, Tencent, ZTE и др.) и иностранных (например, тайваньская Hon Hai, выпускающая iPods, Китайский iPhone 4GS для Apple и Lenovo) корпораций, банков, страховых компаний.

Здесь же расположена краса, гордость и символ процветания - девятое в мире по величине здание небоскреба Diwang. Учитывая забавное транскрибирование с китайского языка на русский, русскоязычное сообщество мегаполиса, не моргнув глазом, назначает друг другу встречи "на Диване". И не важно, что с китайского название сооружения переводится что-то вроде Князь Земли. В личной интерпретации мира жить как-то уютнее.

Задуманный как "китайский ответ Чемберлену", то есть Гонконгу, Шеньчжень в 2007 году показал рекордно высокий уровень валового внутреннего продукта на душу населения - $ 10628. Таким образом, город вышел на седьмое место в КНР по финансовым оборотам. В Шеньчжене расположена национальная фондовая биржа, торгующая китайскими ценными бумагами. На ней зарегистрированы 540 компаний и 35 млн частных инвесторов. С 2006 года фондовая биржа Шеньчженя, с подачи правительства КНР, занимается торговлей акциями небольших (по меркам КНР) частных компаний. Акции крупных корпораций обслуживает фондовая биржа Шанхая. Как частное следствие нововведения - часть русскоязычной (и не только) диаспоры Шеньчженя, официально являясь переводчиками и представителями русских компаний, имеют доход, спекулируя на рынке ценных бумаг.

Второй популярный способ подработать - на выходные стать гидом-сопроводителем. В связи с тем, что в Шеньчжене расположены крупнейшие в южной части Китая стоковые рынки брендовой одежды и обуви, электроники и компьютеров, в городе популярны шоп-туры выходного дня. Адреса стоковых рынков включены в список достопримечательностей Шеньчженя, а работа гидом-сопроводителем со знанием географии расположения конкретных представителей брендов высоко оплачивается.

Новые мегаполисы благоволят к гражданам с хорошим уровнем образования. Типичная проблема для Шеньчженя - сильное социальное и имущественное расслоение горожан. 4 миллиона рабочих, прибывших подзаработать на заводы "Парка науки и техники района Наньшань", имеют образование в объеме обязательного школьного плюс трехмесячные курсы повышения квалификации. Средний возраст жителя Шеньчженя - меньше 30 лет, молодые мужчины и женщины приезжают на заработки со всего Китая. Чтобы как-то решить проблему неконтролируемого потока мигрантов, власти ввели систему особых пропусков на территорию города, пропуск является в том числе и разрешительным документом на работу.

Коренное население бывшей рыбацкой деревушки Шеньчжень регулярно жалуется на жизнь в местной прессе в интонациях "понаехали тут". Основания для жалоб есть - приток мигрантов постоянно снижает стоимость рабочего часа, а проникнуть в категорию "белых воротничков" благодаря повышению образования могут единицы. Ситуацию усугубляет близость Гонконга, управляющий персонал компаний часто проживает в этом более комфортном месте, а работает на территории Шеньчженя. Дорога от одного мегаполиса до другого занимает примерно 20 минут на такси.

К концу 2009 года под Жемчужной рекой, наконец, будет связующая линия метро, и в Гонконг можно будет попадать так же просто, как в любой торговый центр Шеньчженя, имеющий подземный выход к городской транспортной артерии. Также, по курсирующей по диаспорам информации, для иностранцев планируется отменить визы в особую административную область Гонконг. Это упростит проблему международных перелетов, поскольку перелет из Гонконгского аэропорта в любую страну мира, как правило, немного дешевле, чем из аэропорта Шеньчженя или Гуанчжоу. Объединение транспортных артерий мегаполисов стало первым шагом к плану создания к 2020 году нового мирового центра Шеньчжень-Гонконг. По замыслу правительств обоих городов это позволит вывести объединенный центр на третье место после Нью-Йорка и Токио по числу внутреннего валового продукта на душу населения.