Владивосток сравнили со старой дачей

С 1 февраля любой россиянин может получить в безвозмездное пользование, а потом и в собственность по гектару дальневосточной земли.

Прежде такое право было только у жителей Дальнего Востока, теперь же, как уверяют в Росреестре, застолбить участок может любой, оформив заявление в ближайшем МФЦ. Чем заниматься на своем гектаре — каждый волен решать сам, ограничений практически нет. Было бы желание, а главное — решимость обосноваться на этой далекой земле. Корреспондент «Ленты.ру» отправился на Восток, чтобы оценить, насколько он дальний, и понять, что ждет тех, кто решит однажды переехать туда, где в прямом смысле слова начинается родина.

Город на больших холмах

Владивосток чем-то неуловимо напоминает старую дачу. Он милый и не лишен особого шарма, как любой приморский город. Здесь очень скоро становится уютно — благодаря радушию хозяев. Но, как на любой старой даче, взгляд одновременно фиксирует добротный, но слегка потрепанный временем дом, старые недоделки, на которые давно махнули рукой, потому что когда-то не хватило денег и сил, а теперь к ним привыкли. И новые, успешно реализованные задумки, которые хозяева показывают гостям первым делом и с особой гордостью. Наверное, все это присутствует в любом городе, у которого есть прошлое, настоящее и будущее, но почему-то во Владивостоке это особенно бросается в глаза.

Нельзя не заметить, что город многоярусный: здесь сложный рельеф, Владивосток построен на холмах, точнее — на сопках, но, в отличие от Москвы, их больше семи и они куда круче. Это очень занимательно. Прогуливаясь по улице, можно без труда заглядывать в окна третьего и даже пятого этажей. А чтобы попасть на соседнюю улицу, до которой по карте сотня метров, придется подниматься по лестнице или объехать полрайона, потому что она находится на другом уровне. Все это развивает пространственное мышление, но местные от таких квестов не в восторге.

Кстати, о местных. Владивостокцы в большинстве своем люди жизнерадостные, свободные и легкие в общении. По крайней мере те, с кем довелось пообщаться. Говорят, эта черта свойственна жителям всех приморских городов, но в том же Архангельске, например, люди более закрытые и сдержанные в выражении своих эмоций, хотя и не менее гостеприимные. А еще владивостокцы очень легки на подъем, причем эта легкость порой граничит с авантюризмом. Здесь огромное количество индивидуальных и малых предпринимателей. Если человек потерял работу, но у него есть гараж и руки растут из нужного места, он непременно начнет свое дело. Например, изготовление металлических дверей, оконных решеток или самогонных аппаратов. И его ничуть не смутит, что в соседних гаражах сидят точно такие же предприниматели и занимаются примерно тем же самым. Не пойдет бизнес — не беда, всегда есть спрос на такси и на рыбаков во время путины.

Рискну предположить, что легкость и склонность к авантюризму заложена у местных на генетическом уровне. Как-никак это потомки людей, решивших однажды отправиться в непредсказуемое путешествие на край земли. Ведь даже сто лет назад это было то еще приключение, не говоря о временах, когда освоение этого края русскими переселенцами только начиналось.

Говоря о Владивостоке с позиции путешественника, нельзя не упомянуть о заведениях общепита. Это город, где умеют и любят готовить морепродукты. Самые разные — даже те, о существовании которых я прежде не знал (надеюсь, официант был со мной откровенен). Они свежие, вкусные и сравнительно недорогие. За те несколько дней, что я провел в городе, единственным блюдом в моем рационе, не имевшим отношения к морской флоре и фауне, был кофе. Ну и что-то еще в корейском ресторане — впрочем, я стараюсь об этом не думать. С экзотикой надо быть поосторожней, она может сыграть дурную шутку. Но впечатления все равно остались очень приятные.

Если что и разочаровало, то это автомобильные пробки. Москвичу не пристало на них жаловаться, но тут иногда можно встать действительно надолго. Впрочем, многие из них связаны с реконструкцией дорожной сети и новым строительством, а это значит, что в обозримом будущем передвигаться по городу станет проще. В Москве, например, автомобилей становится все больше, а средняя скорость движения не уменьшается. И это при том, что еще не все проекты по развитию дорожной сети завершены и не все идеи реализованы. Парковка в центре стоит все еще 200 рублей в час, а въезд туда до сих пор бесплатный.

Из самых заметных новостроек надо отметить вантовые мосты, без которых теперь Владивосток уже трудно представить. Похоже, теперь это главная визитная карточка города — судя по количеству открыток, магнитиков и прочей сувенирной продукции с их изображениями. Золотой мост, перекинутый через бухту Золотой Рог в 2012 году, даже удостоился чести украсить новую купюру 2000 рублей, представленную на конкурс ЦБ.

Русский мост, соединивший одноименный остров и Владивосток через пролив Босфор Восточный, был построен тоже в 2012 году, к саммиту АТЭС. Мероприятие стало основной причиной строительства, так как проходило как раз на острове Русский. У местных жителей не было единого мнения о целесообразности его строительства, в отличие от Золотого моста. Мост с пропускной способностью более 50 тысяч машин в сутки соединил материк с островом, где на тот момент жили чуть более 5 тысяч человек. С другой стороны, сторонники строительства моста утверждали, что современная переправа даст толчок дальнейшему развитию острова, а его население вырастет в перспективе до 150 тысяч.

Нужны люди

Привлечение новых людей для дальневосточного региона — вопрос не праздный. Госпрограмма по развитию Дальнего Востока предполагает появление новых предприятий и рост производства. А это крайне затруднительно без дополнительных специалистов в самых разных областях — от рыбаков и лесорубов до преподавателей вузов. В ноябре прошлого года вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что дефицит квалифицированных специалистов стал одной из основных проблем региона: «Руководители многих проектов заходили ко мне в последние дни, ставили этот вопрос, говорили, что нам необходимо найти людей, подготовленных специалистов, поэтому надо этим начинать заниматься».

Решением этой проблемы занимается специально созданное Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК). По словам заместителя генерального директора Агентства Павла Игнатьева, в ближайший год в регионе появится не менее 20 тысяч новых вакансий, в перспективе до 2025 года будет создано более 100 тысяч рабочих мест. За счет внутренних ресурсов регионы ДФО их заполнить не смогут — по крайней мере, не в такие сроки. А это значит, что всякий, кто решит перебраться на Восток, — здесь желанный гость. Но потенциальным переселенцам надо предложить что-то, что заставит их серьезно задуматься о переезде и максимально облегчит этот процесс. С этой целью в Агентстве создана Служба адаптации и поддержки переезжающих работников (САППР), которая берет на себя заботу по подготовке и сопровождению переезда, помогает адаптироваться на новом месте.

«Чаще всего люди обращаются в Службу с вопросами по поводу самого переезда, получения мер поддержки, организации собственного дела, условий жизни и социальной инфраструктуры регионов, — рассказал Павел Игнатьев. — Мы понимаем, что до принятия решения о переезде человеку необходимо сформировать четкое представление, куда он едет и везет свою семью, поэтому предоставляем максимально подробную информацию. На новом месте переселенец обязательно сталкивается с вопросами обустройства и адаптации. Именно в этот момент важно оказать ему помощь. Это может стать сильным аргументом в пользу решения остаться жить и работать в регионе».

Программа адаптации начинается с принятия решения о переезде и рассчитана на три года. Каждому работнику помогают обустроиться на новом месте: решить вопросы с получением медицинской помощи, образованием и трудоустройством членов семьи, организацией досуга. «Три года — это время, в течение которого человек взвешивает все за и против, — говорит Игнатьев. — На этом этапе очень важно поддержать людей, своевременно рассказать им об особенностях региона, помочь в преодолении возникающих трудностей».

Чудо-остров

До 150 тысяч население Русского пока не выросло, но уже сейчас очевидно, что оптимисты были правы: остров чудесным образом преображается. Здесь уже построен крупнейший в России океанариум и комплекс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), объединивший учебные корпуса, научные лаборатории и студенческий кампус.

ДВФУ был образован в 2010 году после слияния и объединения четырех самостоятельных вузов Приморья. Сегодня, по словам исполняющего обязанности ректора Никиты Анисимова, это девять школ, 115 кафедр и более трех тысяч человек профессорско-преподавательского состава. В университете более 24 тысяч студентов, 19 тысяч из них — на очном отделении. Анисимов особо отмечает, что около 40 процентов студентов приехали из других регионов страны, в том числе не самых близких — Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области и Республики Крым.

Помимо образовательной в университете ведется активная научная деятельность. В лабораторном корпусе работают специалисты самых разных направлений, приехавшие не только из других регионов но и из зарубежных университетов. Сотрудники центра «Нанотехнологии» изучают влияния наночастиц, содержащихся в воздухе, на здоровье человека. Готовые результаты ученые представят Роспотребнадзору и Минздраву для разработки санитарных норм.

«Мы активно мониторим наночастицы в атмосфере. Среди них есть вещества природного происхождения, которые представляют наименьшую опасность для человека, — рассказывает руководитель центра Кирилл Голохваст. — Но в результате технологических процессов — например, гальванического производства, сварки, работы ТЭЦ — появляются углеродные, силикатные, металлические наночастицы. Они могут нанести существенный вред организму».

По словам руководителя Центра, действующие СанПиН и ГОСТ не учитывают наночастиц — есть только стандарты по содержанию частиц микронного размера. «Воздух всех городов России можно изучить и постоянно следить за изменениями, — говорит Голохваст. — Сейчас образцы уже взяты во многих городах Дальнего Востока, в Москве, Екатеринбурге и некоторых городах Европы».

Осенью минувшего года в рамках программы по привлечению кадров Фонд ДВФУ и АРЧК подписали соглашение, которое предусматривает создание в университете базовых кафедр совместно с государственными корпорациями и частными компаниями. Там будут готовить специалистов под потребности крупных работодателей федерального округа.

«Университет выступает ключевым вузом по подготовке квалифицированных кадров и выполняет научные разработки в интересах крупнейших предприятий, — подчеркнул Никита Анисимов. — Взаимодействие с АРЧК позволит эффективно решать эти задачи».

Еще одна достопримечательность Русского — Приморский океанариум. Это действительно уникальный объект, который стоит посетить. По своим размерам он уступает только океанариуму Атланты (США) — около 30 тысяч тонн воды под одной крышей. В Приморском — 25 тысяч тонн. А еще — самый большой в мире крытый дельфинарий с бассейн-ареной: 800 квадратных метров и глубиной почти 10 метров.

В океанариуме представлен мир всех океанов — свыше 500 видов морских и пресноводных животных. Есть даже участок тропического леса с живыми растениями. Сотни аквариумов и шесть бассейнов с толстыми акриловыми стеклами, через которые можно наблюдать за нерпами, морскими котиками, белухами. Есть и подводный тоннель длиной 70 метров. Трудно описать ощущения, когда над тобой проплывают акулы и скаты.

Здесь «Аллигаторы» летают

Для тех, кто любит обитателей мирового океана настолько, что готов связать с ними свою профессиональную деятельность, на официальном сайте океанариума открыты несколько вакансий. Однако несмотря на статус крупнейшего в России, океанариум не является крупным работодателем Приморья.

Другое дело — авиационная компания «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») в городе Арсеньеве. К 2018 году предприятие, в связи с увеличением объемов производства, привлечет около 500 новых сотрудников, в том числе 150 инженерно-технических работников. Плюс замена специалистов, ушедших на пенсию. Сейчас производство загружено госзаказом по поставкам боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», готовится серийный выпуск морской версии этого вертолета и многоцелевой гражданской машины Ка-62.

Как рассказал заместитель директора завода по кадрам Евгений Макаров, около 40 процентов сотрудников ежегодно проходят курсы повышения квалификации и переобучения. Но сейчас надо подготовить технических специалистов для работы в сервисных центрах за границей, куда поставляют продукцию завода. Они должны владеть английским языком, причем не только разговорным, но и техническим. Соискателей с такими компетенциями в регионе немного.

«Предприятие имеет собственный учебный центр, — говорит Макаров. — А еще на базе филиала ДВФУ в городе готовят специалистов по трем специальностям высшего профессионального образования: авиастроение; самолето- и вертолетостроение; конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

Но человеческих ресурсов города и региона в целом все равно недостаточно, поэтому кадры ищут не только в Приморье, но и по всей стране. С теми, кто решил переехать в Арсеньев, заключают контракт на два года, они получают подъемные, им оплачивают переезд к месту работы, предоставляют место в общежитии или комнату для семьи. Приезжих молодых специалистов привлекает возможность работы по специальности. Выпускникам вузов без опыта работы, как правило, сложно найти место с достойным заработком. А на «Прогрессе» они получают работу без испытательного срока, высокую зарплату и социальные гарантии.

«Однако достойная зарплата, хорошие условия труда и соцпакет — этого недостаточно, чтобы удержать местную молодежь, — разводит руками Евгений Макаров. — Им хочется, чтобы услуги и развлечения были здесь не хуже, чем в больших городах, а это уже не в наших силах. Местные молодые люди уезжают, и рассчитывать приходится больше на тех, кто едет сюда осознанно, кого действительно интересует эта работа».

Несмотря на дефицит трудовых ресурсов, в АРЧК с оптимизмом смотрят в будущее. Согласно статистике Агентства, четверо из пяти обратившихся в службу адаптации интересуются возможностью переезда на Дальний Восток для постоянного проживания. Более 80 процентов спрашивают о возможностях трудоустройства или организации собственного дела.

Исключительно на свои силы и заинтересованность работодателей в АРЧК не надеются — уж очень большой объем работы ожидается в ближайшие годы. Очень кстати оказалась помощь рекрутинговых агентств, работающих на местном рынке труда. В партнерской программе, которая запущена в октябре прошлого года, участвуют крупнейшие компании — лидеры кадрового рынка. По словам Павла Игнатьева, в Агентстве рассчитывают, что не менее 70 процентов вакансий закроют партнеры АРЧК.

Одним из новшеств в практике рекрутинга станут трудовые договоры, заключаемые в электронной форме. Это позволит работникам из других регионов следовать к месту работы уже в качестве принятых в штат сотрудников, что существенно облегчает процесс найма и гарантирует прозрачность трудовых отношений. Для работодателей, решивших взять сотрудника из другого региона, тоже предусмотрены бонусы. Участие в программе повышения трудовой мобильности гарантирует им компенсацию расходов на его переезд, обучение и проживание.

Делайте ставки, господа

К слову, о развлечениях, которые, к сожалению, пока доступны не везде. Едва ли стоит ехать на Дальний Восток чтобы поиграть в казино, но если уж вы там оказались, то посетить крупнейшее в России казино Tigre de Cristal стоит непременно. Оно расположилось в развлекательной курортной зоне «Приморье», здесь все очень красиво, а местами шикарно. Даже стандартный номер отеля выглядит дороже, чем стоит. А лежа в джакузи люкса, можно через прозрачную стену любоваться изысканным видом на сопки и океан.

По словам старшего вице-президента гостинично-ресторанного направления Tigre de Cristal Стилианоса Тсифетакиса, в среднем казино посещает 1000-1200 человек в день, и это количество постоянно увеличивается: «Если сравнивать летний и зимний сезоны, то летний был более успешным. Во время проведения каких-либо мероприятий — например, Дальневосточного экономического форума — количество гостей увеличивалось до 3 тысяч в день».

Игорная зона «Приморье» разместится в бухте Муравьиная под Владивостоком. Tigre de Cristal стало первым резидентом, оно открылось осенью 2015 года. За первый год работы казино принесло в бюджет около 500 миллионов рублей в виде налогов и платежей во внебюджетные фонды. Открытие игорной зоны отразилось и на турпотоке: за год количество международных рейсов в регион увеличилось втрое.

Иностранные инвесторы изначально ориентировались на зарубежных клиентов, преимущественно китайцев. Это очевидно при первом же взгляде на меню ресторанов и интерьеры казино и отеля: мотивы Поднебесной прослеживаются во всем. Впрочем, спустя год работы российских клиентов заметно прибавилось — теперь их примерно две трети. Несмотря на то что Tigre de Cristal мы посетили утром буднего дня, гостей в зале было достаточно, и не меньше половины из них — наши соотечественники.

Помимо развлекательных центров и казино в «Приморье» появятся 15 отелей, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочная набережная и другие туристические объекты. По словам Тсифетакиса, сегодня в казино работают 950 человек, большинство — местные жители. К 2022 году, когда будут запущены все объекты, здесь планируется создать до 15 тысяч рабочих мест.

Для тех, кто предпочитает более активный отдых и технические виды спорта, недалеко от Владивостока есть спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо» — прекрасное место для любителей придавить педаль газа и подрифтовать, не рискуя вызвать непонимание инспекторов ГИБДД, или посмотреть, как это делают профессионалы. Комплекс предназначен как раз для соревнований по автоспорту, которые, кстати, пользуются большим успехом у японских туристов — особенно если в них принимают участие их соотечественники.

Тем, кто не решается выйти на трек на собственном автомобиле, могут предложить трассу для картинга. Со стороны такие заезды выглядят очень потешно, особенно когда за рулем сидят взрослые дяди. Однако находясь внутри этого автомобильчика с большим шлемом на голове, чувствуешь себя прямо-таки пилотом Формулы-1 — ни больше ни меньше. Очень бодрит.

Это сладкое слово Камчатка

Заход на посадку в Петропавловске-Камчатском — незабываемое зрелище, если это происходит днем при безоблачной погоде. Мне повезло. Океан, скалы, сопки, заснеженные вулканы — это действительно очень красиво. Местные к этим красотам давно привыкли, но на приезжих они производят неизгладимое впечатление. Выглядываешь в окно — вулкан. Смотришь в другое — еще два. Вышел пройтись — медведь. Два медведя… А еще на турбазе в пригороде Петропавловска, где мы остановились, был открытый бассейн с термальной водой. Наверняка видели заставку телеканала Animal Planet, где японские обезьянки зимой греются в горячем источнике. Очень похоже. Непередаваемые ощущения.

Но кроме природных красот Камчатка богата и природными ресурсами, для освоения которых тоже нужны люди. Как рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, как только в регионе заработали Территории опережающего развития (ТОР), появилась потребность в новых сотрудниках. Только в 2017 году, по его словам, понадобится более 5 тысяч специалистов, в ближайшие несколько лет ожидается более 15 тысяч вакансий. Вместе с тем губернатор надеется, что заселение Камчатки не станет самоцелью.

«Приглашать людей просто ради заселения территории — неправильно, — считает Илюхин. — Все зависит от задач, которые будут стоять, и от того, как будет развиваться экономика. Сегодня есть отрасли — например, горнорудная промышленность, где используют в основном вахтовый метод. Люди традиционно приезжают с материка. Конечно, мне бы хотелось, чтобы работало как можно больше наших, чтобы именно они получали эту зарплату. Но жители Камчатки почти не идут в эту сферу, для них это неудобно — отвыкли, материковцы работают гораздо охотнее».

Вместе с тем, по словам губернатора, 15 тысяч рабочих мест, которые дадут свободный порт и ТОР, придется заполнять. Это вакансии в сельском хозяйстве, портовых службах, авиационном и морском узлах, горнорудной промышленности, сфере обслуживания. И не стоит забывать о повседневной жизни — врачи, учителя и т.д.

Некоторые предприятия уже занялись поисками кадров. ГОК «Аметистовое» (компания «Золото Камчатки») принял участие в программе повышения трудовой мобильности. В прошлом году для компании была определена квота: 25 работников. Специалисты из Сибири, Зауралья, Краснодарского края и других регионов приехали на Камчатку для работы на «Аметистовом». В этом году комбинат получит еще 75 работников — высококвалифицированных рабочих, специалистов инженерно-технических профессий, имеющих опыт работы.

«До участия в программе компания самостоятельно компенсировала работникам расходы на проезд, проживание, медкомиссию. Получение финансовой поддержки экономит ресурсы предприятия и позволяет направлять высвободившиеся средства на улучшение условий труда», — рассказала директор по персоналу ГК «Золото Камчатки» Евгения Превыш-Квинто.

Гектары и гектарщики

При обсуждении темы «дальневосточного гектара» накануне поездки часто приходилось слышать, что идея эта хорошая, но не совсем понятно, что с этой землей делать. Именно на Камчатке нам довелось познакомиться с людьми, которые точно знают, зачем они взяли землю и как будут ее использовать.

Илья Семихатка приехал с женой Людмилой на Камчатку из украинского Славянска 32 года назад — погостить к родственнику. Потом остались навсегда. Обосновались в поселке Раздольный Елизовского района. Юрист по образованию, Илья Григорьевич очень скоро понял, что не его это дело.

«У нас с собой было два чемодана и 160 рублей в карманах, но ничего — начали работать, обустроились понемногу, — рассказывает глава семьи. — В Раздольном совхоз был большой, крепкий, снабжал овощами не только Камчатку, но и Чукотку и Колыму. Я пошел работать шофером, а позже, когда совхоз стал разваливаться, организовал крестьянско-фермерское хозяйство. Двое сыновей подросли, помогают. Так и работаем — выращиваем рассаду на продажу, овощи».

Сегодня у семьи Семихатка 18 гектаров в аренде. Собирают хорошие урожаи капусты, картофеля, моркови, свеклы, помидоров и огурцов. Есть несколько торговых точек в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Оптовики охотно разбирают квашеную капусту и другие разносолы.

Когда начали раздавать гектары, решили взять еще четыре — по одному на каждого взрослого члена семьи. В начале октября подали заявки, а уже через неделю их одобрили. Еще какое-то время ушло на подготовку документов. На примыкающих к окультуренному полю фермера участках — мусор и бурьян. По оценкам Ильи Григорьевича, чтобы порядок навести и превратить землю в пашню, потребуется примерно год.

Татьяна Бабушкина из Елизова вместе с мужем взяли два гектара, чтобы организовать ослиную ферму. Катание на осликах — очень востребованный на Камчатке аттракцион, эти животные здесь настоящая экзотика. К тому же родители куда охотней позволяют детям покататься на маленьком ослике, нежели на рослой лошади.

«С детства любила лошадей, занималась ими, но, увидев осликов, поняла, что они мне ближе, — говорит Татьяна. — Очень ласковые животные. Этих привезла из Казахстана. Сейчас их уже пятеро вместе с молодняком, а для полноценной работы надо хотя бы десять. Вот самый маленький, который вас сейчас за сумку прикусывает, Персик — ему полтора месяца, скоро еще ждем прибавления».

Пока ослики живут в загоне во дворе. Зимой их переводят в помещение, но только на ночь. Они неприхотливы в еде, очень любят морковку. Татьяне помогают сыновья — 12-летний Илья и 14-летний Даниил. Илья еще и кроликами занимается — в его хозяйстве около 50 голов. Катания на осликах в Елизове уже популярны, Бабушкины устраивают их в выходные и праздничные дни. Дети в восторге, десятиминутная прогулка обходится родителям в 300 рублей, что считается по камчатским меркам недорого.

«Дальневосточные гектары» в ближайшей перспективе помогут Бабушкиным решить вопрос с кормами, а затем, возможно, и расширить их бизнес. По крайней мере, Илья уже высказал заинтересованность в том, чтобы продолжить семейное дело на этой земле.

Фото автора материала, Андрея САВИНА и Виталия АНЬКОВА, РИА «Новости».

Роман УКОЛОВ, «Лента.ру».