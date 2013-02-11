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Проекты Приморья, ЕАО и Якутии признаны лучшими в конкурсе "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

11 Февраля 2013, 15:58 | Дальний Восток

Подведены итоги второй региональной Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Лучшими признаны работы, представившие три субъекта Дальневосточного федерального округа – Приморский край, Еврейскую автономную область и Якутию. Торжественная церемония награждения победителей состоялась во Владивостоке, 1 февраля, и развернулась на площадке Дальневосточного федерального университета. 

Лучшие проекты были определены по результатам заочного голосования жюри и открытых презентаций, которые прошли в минувшую пятницу. К публичным защитам были допущены 12 работ, вошедших в шорт-лист. Несмотря на наличие в каждой тройке лидеров голосования, презентация проектов и ведение диалога с жюри и аудиторией являлись значимыми факторами при определении победителей и существенно повлияли на итоговое решение. 

По результатам прохождения трех конкурсных туров обладателями премии в области развития  связей с общественностью «Серебряный Лучник» - Дальний Восток стали:

1. Номинация «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций» - проект "Думай о будущем", Владимир Репин - пресс-секретарь Кимкано-Сутарского ГОКА,  Биробиджан.

2. Номинация «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» - проект «Экологический праздник "День Тигра", автор - Сергей Соловьев, Владивосток.

3. Номинация «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», проект «Благотворительная акция "Сладкий сон", автор - Татьяна Лазаренко, Владивосток.

4. Номинация «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» -  проект "Дети Азии", автор - Владимир Максимов, Якутия.

Стоит отметить, что «спортивная» номинация стала новой для региональной премии, но тем не менее сразу показала свою актуальность. На участие в ней было подано 12 заявок, большая часть которых была ориентирована на популяризацию спорта.

Награду в номинации «Мастер» председатель жюри Ольга Фефер вручила Андрею Калачинскому, заместителю первого проректора по связям с общественностью, информации и рекламе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

В рамках церемонии награждения победители были отмечены памятными подарками от оператора премии – коммуникационного агентства «АГТ-Восток», HR-партнера конкурса – компании HeadHunter, ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в ОАО «РАО ЭС Востока»), компании «МегаФон», информационных партнеров – Издательской компании «Золотой Рог» и журнала «Маркетинг успеха», а также подарочными сертификатами от партнера мероприятия – компании «Дилан». Но главной наградой для авторов лучших работ стали дипломы II Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, свидетельствующие о высшей оценке и признании их профессиональной деятельности в сфере коммуникаций.

Остальные финалисты были также отмечены дипломами, подтверждающими их выход в шорт-лист конкурса, и сувенирами от организаторов и партнеров. Кроме того, все соискатели премии получили сертификаты за участие в конкурсе и памятные подарки. Подчеркнем, что официальным партнером премии выступила компания "Газпром трансгаз Томск".

Приятным сюрпризом для конкурсантов стало вручение специальных призов от членов жюри и партнеров премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Так, все победители были награждены фотоальбомами от компании «Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации», представитель которой – директор по региональному развитию  Александр Кармаев – вошел в состав экспертной комиссии конкурса. 

Кроме того, финалист Василий Авченко за проект «Книга. Глобус Владивостока» поощрен специальным призом от партнера образовательной программы премии – компании «МегаФон».

Фрагмент обложки книги "Глобус Владивостока".

Подарки Василию Авченко вручили руководитель пресс-службы ОАО «ДГК», член жюри премии Анна Летягина и заместитель начальника департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока» Анастасия Бражина.

Лия Хабарова за проект «Road show. Дни открытых дверей ДВФУ в провинции Хэйлунцзян (КНР)» награждена спецпризом от члена жюри – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной.

Татьяна Лазаренко за Благотворительную акцию "Сладкий сон" отмечена почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края с прилагаемой к ней денежной премией – в качестве вклада в благотворительную акцию «Сладкий сон», направленную на оказание помощи малышам, оставшимся без любви и заботы родителей. Грамоту Татьяна получила из рук члена жюри – советника председателя приморского ЗАКСа Евгения Мещерякова.    

Елена Симаева, руководитель департамента по связям с общественностью администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, представила проект «Благотворительный марафон по сбору средств на строительство «Галереи Героев» в Петропавловске-Камчатском». Вместе с ней на Камчатку отправился самолет, точнее, его модель, подаренная начальником пресс-службы "ВладивостокАвиа" и членом конкурсной комиссии  Александром Алексеевым.

Александра Шевнина с проектом «Больничные клоуны ХА!» отмечена спецпризом, который уже отправился в Хабаровский край. Заслуженную награду Александра получит из рук Ольги Збарской – члена жюри, заместителя председателя редакционного совета Дальневосточного Информационно-рекламного портала dv-reclama.ru и коммерческого директора  рекламного агентства "Пасифик Медиа Хабаровск". 

На основе решения членов Жюри Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток к внесению в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» из числа победителей был рекомендован проект «День тигра». Этот проект представляет собой настоящий карнавал, который, начиная с 2000 года, ежегодно шествует по центральной улице Владивостока. За время своего существования праздник, как и сам амурский тигр, являющийся самой большой кошкой на планете, стал визитной карточкой всего Приморского края. Теперь этому уникальному проекту предстоит пройти публичную защиту в Москве, которая состоится в рамках открытых презентаций 14-15 февраля, сообщила газете "Золотой Рог" исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Газета "Золотой Рог".

 

 

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Теги: премия  Серебряный лучник  конкурс 



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Комментарии

  • Vika02:36, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

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