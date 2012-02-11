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Минкомсвязи составит «черные списки» сайтов
11 Февраля 2012, 23:40 | Дальний Восток
11 февраля, ZRPRESS. В ближайшее время Министерство связи и массовых коммуникаций РФ намерено подготовить законопроект по борьбе с сайтами, содержащими незаконные материалы, в том числе детскую порнографию.
Для этих целей планируется создать специальную СРО, которая будет вести «черный список» таких сайтов и заниматься предотвращением распространения подобных материалов в сети Интернет.
Как сообщила сегодня Русская служба BBC, Владимир Путин поддержал инициативу, но с оговоркой, что саморегулируемая организация должна создаваться совместно с интернет-сообществом и не ограничивать свободу слова в сети.
"Золотой Рог".
Автор: Русская служба BBC
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