Легко ли выбрать предмет для ЕГЭ?

До 1 марта выпускники школ должны определиться с выбором предметов для сдачи Единого государственного экзамена.

По информации Минобразования в этом году ЕГЭ будут сдавать около 800 тысяч выпускников. Сколько среди них приморских школьников и какие именно экзамены они предпочтут в этом году, Региональному центру обработки информации ЕГЭ по Приморскому краю станет известно в последних числах февраля.

Кроме обязательных для получения школьного аттестата зрелости предметов «русский язык» и «математика» выпускники могут на выбор сдавать: иностранные языки (английский, немецкий, испанский), географию, физику, информатику, биологию, обществознание, историю, литературу и химию. «Золотой Рог» обратился к выпускникам, их родителям и учителям школ с вопросом: «Легко ли определиться с выбором дополнительных предметов для сдачи ЕГЭ?»

Татьяна Щур, первокурсница:

- Я по выбору сдавала обществознание, историю и ОБЖ. Общество и история нужны были для поступления. Понятно, что подготовка к школьному экзамену была и подготовкой к вступительному, а ОБЖ у нас сдавали все, преподаватель понимающий попался.

Алина ТИЩЕНКО, мама выпускника:

- Думаю, мы поступили правильно. Мой Сашка давно в «Дальрыбвтуз» собирался, потому что старший брат, Алексей, там отучился и доволен. Выбрали вуз, записались на подготовительные курсы и готовимся потихоньку. Литературу нормальную для подготовки рекомендуют, методички всякие. Еще можно использовать on-line ресурсы для подготовки к ЕГЭ. Мы на Яндексе кучу всего нашли. И программы какие-то сын нашел репетиционные. По вечерам, говорит, занимается. Хотя, может быть, и в игрушки играет. Мальчишка еще.

Надежда АЛЕКСЕЕВА, руководитель регионального центра обработки информации ЕГЭ по Приморскому краю:

- По итогам 2010 года большинство детей в крае выбрали обществознание. Этот предмет был заявлен во многих вузах как вступительный экзамен. К тому же в сельских школах и даже школах районных центров есть проблема с учителями точных наук – физики, информатики. Детей к сдаче ЕГЭ чаще всего готовят учителя. Кроме того, родители часто рассуждают так: «Пусть получит аттестат и сдаст самый легкий предмет, востребованный в наибольшем числе вузов. А там будем решать, на какой факультет ему поступать».

Впрочем, у детей бывают проблемы и со сдачей обязательных предметов «русский язык» и «математика». Например, в 2010 году в первом потоке русский язык не сдали 2155 ребят, после пересдачи их осталось меньше 200.

ЕГЭ – психологически сложная форма сдачи экзамена, никто не знает, каким будет проходной балл и сколько именно баллов будет назначено за то или иное задание. В 2010 году по русскому языку проходной балл был 37. А если ребенок набрал, например, 36,5? Все, пересдача.

Ирина ТОКАРЧУК, председатель предметной комиссии Приморского края по дисциплине «Русский язык»:

- Мой предмет не выбирают, он обязательный. Но, поскольку я не первый день общаюсь с учениками и преподавателями школ, знаю, что многое зависит от учителей на местах. Зачастую обычных уроков русского языка недостаточно, для успешной сдачи ЕГЭ нужен навык, который отрабатывается на факультативных занятиях. Если ребенок нормально учится, то школьных бесплатных дополнительных занятий достаточно. Если же отстает, то можно взять репетитора. Это касается не только русского языка, но и любого другого предмета.

Олег ГУБАРЕВ, первокурсник:

- Мне лично было все равно, что сдавать. В армию идти не хотелось, вот и учился. Что сдавал? Информатику и физику, класс был с физико-математическим уклоном, и гоняли нас соответственно. Сейчас даже не знаю, доучусь ли до конца на своем физмате.

Валерий СУХУРОВ, ученик 11-го класса:

- Блин, да не знаю я! Числа 20-го в класс придет завуч и скажет, что готовиться будем по таким-то предметам. Что скажет, то и будем сдавать. Мне вообще ни один предмет не нравится. И не спрашивайте меня, куда я буду поступать и кем в будущем работать. Какая работа будет, ту и буду делать!

Елена ФРОЛОВА, член предметной комиссии Приморского края по дисциплине «Информатика»:

- Я работаю в гимназии №1 Владивостока, где многие дети выбирают информатику, поскольку хотят поступить на технические дисциплины Дальневосточного федерального университета.

Конечно, у нас есть факультативные занятия, ведь ребята не просто хотят сдать предмет, но и получить возможный высший балл, чтобы иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. По итогам прошлого года двое ребят из первой гимназии поступили в столичные вузы, вот что значит ответственный подход к выбору и планомерная подготовка к экзамену.

Маргарита ВОЙНОВИЧ, выпускница 2010 года:

- Я сдавала четыре ЕГЭ по выбору: историю, обществознание, литературу и иностранный язык. Мы с родителями решили, что если Минобразования разрешило подавать документы сразу в пять вузов, то нужно так и сделать. В итоге поступила во все пять, а выбрала ДВГУ. Сначала хотела поступать на английскую филологию, потом передумала и осталась на историческом. Учиться легче. Я, пока к ЕГЭ готовилась, думала, что ничего более сложного в жизни ни до ни после не будет. Нервничала сильно.

Валентина СУХОВА, репетитор по физике:

- У меня дочка-выпускница, так что мы с ней активно занимаемся последние два года физикой и информатикой. У ребенка мечта поступить в МГУ, и не имени Невельского, а московский. Я ее не отговариваю, пусть будет мотивация. Куда в итоге поступит - время покажет.

Выбирали дисциплины просто – именно по этим предметам я свою дочь смогу сама хорошо подготовить, и у нее больше шансов набрать высокий балл. Не один вечер просидели на официальном сайте ЕГЭ – www.ege.edu.ru – изучали список возможных специальностей и требуемых к этим специальностям результатов ЕГЭ.

По моему мнению, такой путь самый логичный, не надо забегать далеко вперед и мучить ребенка вопросом: «А кем ты хочешь стать? Кем работать?» В наше время работающие по специальности, написанной в дипломе, - большая редкость. Будем решать проблемы по мере их поступления.

Иван СОЛОМИН, ученик 10-го класса:

- Ну, я не знаю еще, что выбрать. Нет, с мамой не говорил, некогда ей. Наверное, в школе нам скажут, к чему лучше готовиться. У меня друг вон уже второй год свой английский язык зубрит, чтобы на востоковедение поступить, а мне все равно куда. Может, я вообще ни в гуманитарный, ни в технический вуз не хочу поступать? Я спорт люблю, самбо занимаюсь. Думаю поступить в Хабаровский институт физкультуры, что ли. Там никакой физики нет!