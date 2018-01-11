Объявлены финалисты конкурса "Лидеры России" из регионов Дальневосточного федерального округа

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Дальневосточного федерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря. Все финалисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек – Приморский край, 4 человека – Сахалинскую область, 3 человека – Республику Саха (Якутию), и 1 человек – Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Финалисты из регионов ДФО:

Батуева Таисия Львовна (Якутск, Республика Саха (Якутия))

Борозняк Иван Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край)

Ведерникова Ирина Евгеньевна (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

Волков Дмитрий Анатолиевич (Хабаровск, Хабаровский край)

Гасанбалаев Гасан Джафарович (Якутск, Республика Саха (Якутия))

Гресь Денис Валентинович (Владивосток, Приморский край)

Даутов Тимур Рамилевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

Дубинин Николай Александрович (Владивосток, Приморский край)

Иванов Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край)

Иванова Анна Николаевна (Владивосток , Приморский край)

Киселев Сергей Петрович (Хабаровск, Хабаровский край)

Литус Евгений Александрович (Хабаровск, Хабаровский край)

Лихач Анна Романовна (Хабаровск, Хабаровский край)

Новиков Дмитрий Геннадьевич (Владивосток, Приморский край)

Осипова Ольга Сергеевна (Владивосток, Приморский край)

Рузанов Андрей Викторович (Хабаровск, Хабаровский край)

Рыбко Юрий Юрьевич (Хабаровск, Хабаровский край)

Симоненко Александр Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край)

Сипачёва Вероника Юрьевна (Владивосток, Приморский край)

Стафеев Артём Алексеевич (Хабаровск, Хабаровский край, SalesUp)

Степанов Сергей Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край)

Стецко Николай Игоревич (Владивосток , Приморский край)

Сун Андрей Кибонович (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)

Терехов Алексей Анатольевич (Хабаровск, Хабаровский край)

Терешкевич Анна Андреевна (Хабаровск, Хабаровский край)

Терещенко Максим Викторович (Нерюнгри, Республика Саха (Якутия))

Чепиков Олег Николаевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

Чернышев Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край)

Шарипов Андрей Валерьевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

Шевченко Андрей Станиславович (Владивосток, Приморский край)

Конкурсанты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток