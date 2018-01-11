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Объявлены финалисты конкурса "Лидеры России" из регионов Дальневосточного федерального округа

11 Января 2018, 09:27 | Дальний Восток

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Дальневосточного федерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря. Все финалисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек – Приморский край, 4 человека – Сахалинскую область, 3 человека – Республику Саха (Якутию), и 1 человек – Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Финалисты из регионов ДФО:

  • Батуева Таисия Львовна (Якутск, Республика Саха (Якутия))
  • Борозняк Иван Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Ведерникова Ирина Евгеньевна (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)
  • Волков Дмитрий Анатолиевич (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Гасанбалаев Гасан Джафарович (Якутск, Республика Саха (Якутия))
  • Гресь Денис Валентинович           (Владивосток, Приморский край)
  • Даутов Тимур Рамилевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)
  • Дубинин Николай Александрович (Владивосток, Приморский край)
  • Иванов Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край)
  • Иванова Анна Николаевна            (Владивосток            , Приморский край)
  • Киселев Сергей Петрович (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Литус Евгений Александрович (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Лихач Анна Романовна (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Новиков Дмитрий Геннадьевич (Владивосток, Приморский край)
  • Осипова Ольга Сергеевна (Владивосток, Приморский край)
  • Рузанов Андрей Викторович (Хабаровск, Хабаровский          край)
  • Рыбко Юрий Юрьевич (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Симоненко Александр Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Сипачёва Вероника Юрьевна (Владивосток, Приморский край)
  • Стафеев Артём Алексеевич (Хабаровск, Хабаровский край, SalesUp)
  • Степанов Сергей Владимирович (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Стецко Николай Игоревич            (Владивосток            , Приморский           край)
  • Сун Андрей Кибонович (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край)
  • Терехов Алексей Анатольевич (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Терешкевич Анна Андреевна (Хабаровск, Хабаровский край)
  • Терещенко Максим Викторович   (Нерюнгри, Республика Саха (Якутия))
  • Чепиков Олег Николаевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская   область)
  • Чернышев Дмитрий Сергеевич (Владивосток, Приморский край)
  • Шарипов Андрей Валерьевич (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)
  • Шевченко Андрей Станиславович (Владивосток, Приморский край)

Конкурсанты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны. 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: Хабаровск  ДФО  владивосток  финал  Лидеры России  конкурс 



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