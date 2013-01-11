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За "резиновые" дома и квартиры будут сажать в тюрьму
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил регистрации
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил регистрации граждан. Если документ примут, то владельцам жилья, в котором зарегистрированы по несколько тысяч человек, придется платить штрафы, а чиновники, допустившие подобные нарушения, могут оказаться в тюрьме. Об этом сообщает портал «Утро.Ru».
Законопроект устанавливает штрафы за фиктивную регистрацию граждан в размере 100 - 500 тыс. рублей. Кроме того, нарушителей будут отправлять на принудительные работы на срок до трех лет или сажать на тот же срок в тюрьму. Виновным также могут запретить заниматься определенной деятельностью. При этом те, кто пойдут на сделку со следствием, избегут уголовной ответственности.
Также законопроект предусматривает штрафы в 2 - 3 тыс. руб. для россиян за проживание без регистрации. Владельцев квартир и домов, не зарегистрировавших жильцов, будут наказывать уже штрафами от 2 до 5 тыс. руб., а юрлицам и вовсе придется раскошелиться на 250 - 750 тыс. рублей. При этом если закон будет нарушен в Москве или Петербурге, то штрафы для граждан составят уже от 3 до 5 тыс. руб., для собственников жилья - от 5 до 7 тыс. руб., для юрлиц - от 300 до 800 тыс. рублей.
Нарушение без уважительных причин собственником жилья сроков уведомления ФМС о проживании россиянина квартире без регистрации или предоставление заведомо ложных сведений предлагается карать штрафом в размере 2 - 3 тыс. руб. для граждан и от 4 до 7 тыс. руб. - для юрлиц. В Москве максимальное наказание в первом случае может составить до 5 тыс. руб., во втором случае - до 10 тыс. рублей.
В пояснении к законопроекту отмечается, что он направлен на борьбу с тысячами "резиновых домов", в которых ежегодно регистрируются сотни тысяч человек, реальное место жительства которых не известно. Только в 2011 г. было зафиксировано более 6 тыс. таких адресов, в которых "проживали" почти 300 тысяч граждан, подчеркивается в пояснительной записке.
Напомним, ужесточить наказание за нарушение миграционного законодательства Путин предложил год назад в одной из своих предвыборных статей. Эти меры поддерживала и Федеральная миграционная служба, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Задумайтесь - неужели Путину больше заняться нечем, как гонять узбеков прописанных якобы по 1000 человек на одной квартире? Ведь закон направлен совсем на другое - ИМ нужно знать кто и где живет. ИМ нужно контролировать. А какой же контроль за человеком, если ты не знаешь где его найти?