Прессу необходимо спасать от власти

В конце декабря в Твери прошло выездное заседание комиссии Общественной палаты РФ по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в СМИ «Как спасти государственную и негосударственную прессу в России?».

Участники заседания пришли к выводу, что спасать прессу необходимо от чрезмерного влияния органов государственной власти. Подобная политика становится пагубной для развития прессы. Один из предложенных способов разгосударствления СМИ - создание системы финансовой и административной поддержки прессы, исключающей прямое финансирование из конкретного источника. Или же передача государственных СМИ частным учредителям. «Пресса должна зависеть не от одного читателя, а от всей аудитории, выполнять не государственный, а общественный заказ», - подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Павел ГУСЕВ.