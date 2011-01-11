"Золотой Рог" подводит итоги первого десятилетия XXI века

Юрий АВДЕЕВ, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН:

- За десять лет, разумеется, было всякое, но таких значимых событий, были действительно отразились на каждом из нас, были заметны всему Дальнему Востоку, о которых говорили в стране и в которых приняли участие другие регионы, пожалуй, не так уж и много. Я бы выделил три из них.

Каждому из нас памятно предыдущее десятилетие, когда все информационные каналы отражали события в двух регионах: война в Чечне и битвы между губернатором и мэром Владивостока в Приморье. Это, пожалуй, первая отличительная черта нынешнего десятилетия: если не считать мелких и скоротечных инцидентов, стабильность и нескандальность взаимоотношений между региональной и муниципальной властями. Возможно, причиной тому стала перманентная «ротация» власти во Владивостоке, когда поспорить или серьезно войти в конфликтное состояние краевая власть не успевала, в городе опять происходила смена, и прежде чем открывать дискуссию, необходимо было наладить хотя бы первичную коммуникацию.

Но все же думается, что заслуга здесь, прежде всего, избранного в 2001 году губернатора Сергея ДАРЬКИНА. На смену представителя мелкого бизнеса пришел человек, сумевший в лихие 90-е годы сформировать бизнес, который еще и не крупный, но уже и мелким не назовешь. И, наверное, в то время впервые в новейшей истории Приморья оказались востребованными стратегические планы экономического и социального развития территории.

На мой взгляд, именно принятая в 2003 году Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2010 года и последующие 16 целевых программ по отдельным направлениям - все это стало серьезным рычагом в руках губернатора для коренного изменения экономической ситуации в крае. И понятно, что главным и определяющим во всем этом является личность губернатора, который жестко и даже неумолимо формировал доходную часть бюджета и весьма рачительно распоряжался ее расходной частью. Поэтому, на мой взгляд, первым и наиболее значимым событием этого десятилетия было явление губернатора нового поколения, новой генерации.

Собственно отсюда берет начало событие, которое по масштабам выходит за пределы даже федерального уровня. Речь, понятно, идет о подготовке к саммиту АТЭС 2012 года, который задает мощный импульс экономического и социального развития для всего Дальневосточного региона. И крайне важно, чтобы это ускорение не стало порождением регионального иждивенчества, когда все расчеты на местах строятся из соображений участия федерального бюджета в развитии нашей территории. А тревожным сигналом к этому является как раз то, что два потока - финансовый и трудовой - имеют в Приморском крае разную направленность. Деньги идут сюда, а люди едут отсюда.

Казалось бы, куда же вы, мы ведь пришли к вам с деньгами и хотим вас осчастливить, дороги и мосты вам, университет для ваших детей построить, очистные, газ, океанариум и многое другое. Да, вот еще и завод по сборке автомобилей. Все это хорошо, все это прекрасно, если бы не одно но. И этим «но» является третье знаковое событие этого десятилетия.

На протяжении всех десяти лет федеральный центр как дубиной размахивал над головами дальневосточников угрозой запрета правого руля, непомерными пошлинами, а верхом заботы о нас стало «мы не позволим россиянам ездить на иностранной рухляди». Так и хочется спросить: «А на отечественной - можно?». Но спросить не успели. Подоспел «Зубр» и строго демократическими методами прекратил всякие дискуссии на эту тему. И кто-то хочет доказать, что наше недоверие не имеет под собой оснований? Методы, с помощью которых федеральный центр пытался доказать свою правоту, и тот «тесный контакт» с митингующими не только не улучшили взаимопонимание, но еще еще более усилили недоверие населения региона к делам и намерениям федерального центра.

Пройдет еще одно, а потом еще и еще не один десяток лет, и пока всем, в том числе и в столице нашей родины, не станет ясно, что Москва еще не вся Россия, а Россия - это не только Москва и что благополучие Москвы обеспечивается за счет благополучия регионов, в том числе и дальневосточных, и что это благополучие обеспечивается инициативой каждого из нас, которая должна поддерживаться и стимулироваться, и что только на основе взаимного доверия можно строить отношения в такой огромной стране, как Россия, только тогда Дальний Восток, Приморский край, Владивосток смогут реализовать свой потенциал и обеспечить всей России активное взаимодействие со странами АТЭС. Мой прогноз на следующее десятилетие - ведущая роль Дальнего Востока (Тихоокеанской России) в экономическом развитии всей страны.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Константин МЕЖОНОВ:

- Главная тенденция в том, что люди начали понимать - в стране не должно быть одного мнения. Когда мнение одно и оно подавляющее - это очень плохо. Должны быть мнения и альтернативные. Причем на всех направлениях. На последних выборах около половины проголосовавших отдали свои голоса за «Единую Россию». Но ведь в целом по стране к избирательным урнам пришли только 13% избирателей. Картина печальная. По-моему, у людей «выгорает» их политическая активность. Народу становится не интересно. Возникает, я бы сказал, политический «пофигизм».

Год учителя как таковой провалился. Индексации заработной платы бюджетников не было, хотя инфляция есть. Если взять Приморский край, то нам обещают повышение зарплаты лишь к середине 2011 года. Причем в размере меньшем, чем инфляция.

Хотел бы обратить внимание на то, что при правлении партии «Единая Россия» всех учителей разогнали по зарплате по регионам, то есть в каждом регионе своя зарплата. И, например, если в Москве преподаватель получает 30 тыс. рублей, то в Приморье - 15 тыс. рублей. Я считаю, что в масштабах страны это неудачный эксперимент. Да еще министр образования ФУРСЕНКО заявил, что у нас 200 тыс. учителей лишних. И это в год учителя!

Секретарь Владивостокского отделения, член крайкома КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ:

- Меня в 2010 году тревожило то, что федеральная и краевая власти вместо реального улучшения положения народа продолжали заниматься прожектами, которые сохраняют и даже усиливают зависимость России от Запада и превращают ее в сырьевой придаток других стран. Теперь уже и через Приморье прокладывают трубы, по которым наши природные ресурсы будут отправлять в Японию, Китай и другие страны. А строительство нефтеперегонного завода все откладывается. Так и не строятся судостроительные верфи. В Москве и в Приморье власти заигрывают с политической оппозицией. Но реально к решению социально-политических проблем ее не допускают.

Могу привести пример. 6 апреля 2010 года провели круглый стол, за которым собрались представители более 10 политических партий. Обсудили программу во Владивостоке. Глава города Игорь ПУШКАРЕВ рассказал нам, что подготовлена и передана в Белый дом программа строительства детских садов, но ее вернули на доработку. После долгих споров мы от имени всех партий подписали обращение к губернатору, в котором попросили ускорить формирование программы по дошкольным учреждениям и заложить на нее средства в бюджет 2011 года. Но не получили ни ответа, ни привета. Зато через несколько месяцев вдруг единороссы заявили, что разрабатывают программу строительства детских садов. Все, что мы дельного и путного предлагаем, вначале как бы забывается, а затем предлагается от имени «Единой России»!

В то же время среди главных тенденций 2010 года хотел бы отметить, что по итогам прошедших в этом году выборов мы резко усилили свои позиции. Сейчас в Приморье двое глав городских дум, четверо глав поселений и 51 депутат - члены КПРФ. И это не считая сторонников. Мы рассчитываем, что в 2011 году эта тенденция сохранится.

Секретарь Президиума политсовета партии «Единая Россия» Игорь КОРОЛЕВ:

- В политической жизни страны я наблюдаю стабильность. Несмотря на финансовый мировой кризис, мы не свернули ни одну социальную программу, в отличие от западных стран, как, например, во Франции или в Греции. У нас же в Приморье решился вопрос с губернатором, продолжается подготовка к саммиту АТЭС.

Мне нравится, что оппозиция не смогла поднять людей на акции протеста. Хотел бы, чтобы коммунисты не просто махали флагами, а конкретно рассказали, что они реально делают. Хорошо, что приморские справедливороссы наконец-то определилась со своим региональным лидером.

Из нашей приемной Путина мне сообщили, что мы опять, второй год подряд, заняли первое место в России. Пока такого успеха не добивался ни один из регионов.

Конечно, и у «Единой России» есть недостатки. Дайте мне микрофон на митинге, и я сам раздолбаю «Единую Россию» в пух и прах! Но все-таки главное - сохраняется стабильность, и мы, несмотря на трудности, продолжаем идти вперед, наш «паровоз» не остановить!!

Валентин АНИКЕЕВ, член-корр. РААСН, профессор ДВГТУ:

- У меня три момента, которые я считаю главными. Прежде всего, это - внуки, которые меня просто радуют. Старший уже самостоятельный - ему 25 лет, а младшие, внучка и внучек, школьники. Они круглые пятерочники, танцуют в кружке. Это для меня, как для деда, самое приятное.

А по работе я на первое место поставил бы нашу подпрограмму подготовки к саммиту АТЭС, которую мы и делали. В частности, я рад, что моя идея создания дороги через Седанку - Де-Фриз, представлявшаяся еще в сентябре 1999 г. бредовой, сегодня реализуется на полный ход. Никто не верил... От аэропорта до Седанки и перевала - по генплану, и это очень важный момент. Жаль, что дорогу сделали объездной, но с городом мы потом еще разберемся.

Второе - это новый генплан Владивостока. Сейчас мы занимаемся предложениями по внесению в него корректировок. Срок - до 15 марта. И мы, в частности, в генплане сохраняем ту магистраль, которая уже была в нем заложена и утверждена Владимиром ПУТИНЫМ.

Игорь ПУШКАРЕВ, глава Владивостока:

- Для города Владивостока это было очень значимое десятилетие. Владимир ПУТИН предложил провести саммит АТЭС-2012 во Владивостоке. Благодаря нынешнему президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ во Владивостоке создан крупнейший вуз региона - ДВФУ. Нас поддерживают и всячески содействуют нашей работе Государственная Дума и Совет Федерации. Ведь мы фактически закладываем базу для процессов развития города на десятилетия вперед. За каждым объектом саммита стоят конкретные преимущества, которые получит Владивосток после 2012 года. Благодаря этому решению Владивосток уже сейчас входит в пятерку самых динамично развивающихся городов страны.

Тем не менее, думаю, саммит глав государств АТЭС лишь важный повод, чтобы придать мощный импульс развитию региона.

Руслан КОНДРАТОВ, депутат Государственной Думы РФ от Приморья:

- За 10 лет нового века в мире, в России, в нашем родном Приморье произошло очень много знаковых событий. Но для нас, жителей края, главное то, что это время больших перемен на Дальнем Востоке, который сегодня рассматривается как центр экономической активности, точка роста для всей страны.

Впервые за всю историю государство ставит в число приоритетов развитие региона, у нас реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, на эти цели выделяются беспрецедентные средства. Важно, что все эти глобальные преобразования несут в себе не только геополитический смысл, но и очень личный, человеческий характер, поскольку работают в интересах каждого, кто здесь живет, учится, работает, растит детей.

И если говорить о личном, то для меня в числе самых ярких событий десятилетия, это, конечно, рождение детей. Их у меня двое - дочь и сын. Они - самое большое событие в жизни и самое настоящее счастье, которое дают только дети, только семья.

Максим ЧЕТВЕРИКОВ, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток»:

- Самым значимым событием в авиационной отрасли за последние 10 лет я считаю то, что российские авиакомпании получили возможность использовать воздушные суда иностранного производства. Это позволило поддержать динамику роста объема перевозок и повысить качество обслуживания пассажиров.

Второе значимое для развития авиации событие десятилетия - реализация с 2004 года федеральной транспортной программы, которая предусматривает модернизацию авиационной промышленности и инфраструктуры. Особенно много в этом направлении сделано за последние годы. По моему мнению, к 2015 году ведущие российские аэропорты (не только московские) будут, во-первых, соответствовать самым высоким международным стандартам, во-вторых, на равных вести конкуренцию с зарубежными транспортными узлами.

Петр БАКЛАНОВ, академик РАН, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН:

- В конце 90-х многие из нас ждали 2000-е годы с предчувствием нового, таинственного. Пришло новое тысячелетие, начался экономический подъем, заговорили об удвоении ВВП.

Главное, что мы узнали в 1-м десятилетии XXI века, - это то, что Россия становится частью мировой рыночной экономики и надо привыкать к циклическому экономическому развитию со спадами и кризисами. Мы узнали также и то, что снижаться в годы кризиса может только ВВП, все остальное, в т.ч. цены, тарифы всегда только растут! Но в то же время есть и плюсы. Для многих из нас мир стал доступнее, ближе. Принято много различных впечатляющих программ долгосрочного развития - от России, Дальнего Востока до Приморья и Владивостока. Для нашего города Владивостока первое 10-летие - это мощный старт в XXI век с уникальными мостами, новыми дорогами, федеральным университетом.

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, ректор Дальневосточного федерального университета:

- За прошедшие 10 лет в стране изменилось многое. Россия стала стабильным, динамично развивающимся государством, и сейчас мы реализуем такие проекты, о которых десять лет назад едва ли смели мечтать. Среди них, например, создание федеральных университетов, в том числе и Дальневосточного.

Пришло время ставить перед собой весьма амбициозные цели и осуществлять амбициозные проекты, которые будут сравнимы с лучшими зарубежными аналогами. Это десятилетие стало по-настоящему успешным для российского образования и науки, которые становятся конкурентоспособными на мировом рынке.

Владимир НЕСКОБЛИНОВ, председатель совета НП СРО «Альянс строителей Приморья»:

- В жизненном плане где-то радуют, а где-то печалят те события, которые сегодня переживает Владивосток. Радует, что «с неба свалилось такое счастье», но просто шокирует, что в основном оно делается не руками строителей Владивостока и Приморья, а чужими. Я просто- напросто не понимаю эту политику! Зачем это делается!? Вместо того, чтобы поднимать строительную отрасль Приморского края, как это было раньше, у нас наоборот делается ставка на приезжих - омичей, москвичей, петербуржцев, иркутян. Почти 30% нашего подрядного фронта заняли хабаровчане.

И из этих событий особенно знаменательно строительство моста через бухту Золотой Рог. Об этом постоянно шли разговоры еще с тех пор, когда я только начинал жить и работать в Приморье. И, конечно, то, что он все-таки начал строиться, главный исторический момент прошедшего десятилетия для города. А еще мне приятно, что молодежь создала свой новый Главвладивостокстрой. Думаю, что это и дань той роли, которую в жизни края сыграла главк, которым мне довелось руководить, и, верится, зачаток строительной отрасли края в новом виде.

Анна ТАЛЫЗИНА, управляющий Филиалом «АТБ» во Владивостоке:

- В начале десятилетия предоставление потребительского кредита было эксклюзивной услугой, предлагаемой немногими банками для ВИП-категории клиентов. Однако сейчас большинство семей решают свои повседневные проблемы с помощью кредита. Также ощутимое увеличение конкуренции на банковском рынке дало о себе знать именно в прошедшем десятилетии. А это в конечном счете плюс в первую очередь для клиентов. Благодаря росту конкуренции клиенты сегодня могут получать более выгодные финансовые услуги на более высоком уровне.