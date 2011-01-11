Такси ответственности не несет?

90% клиентов владивостокских компаний такси в случае ДТП по вине перевозчика не смогут предъявить ему претензии. Как рассказали "ПР" пассажиры, попавшие в аварии, будучи в такси, все последующие попытки взыскать с компании деньги, потраченные на лечение, не говоря уже о моральном ущербе, ничем не закончились.

Некоторые потерпевшие пытались обращаться в суд, однако в процессе представители перевозчиков заявляли, что они не оказывают услуги такси, а всего лишь предоставляют информационные услуги о наличии свободных машин - есть и такая лазейка в законе. В итоге все споры заканчивались выяснением отношений между частными лицами - пассажирами и водителями авто. Подобная ситуация складывется почти по всей России, ДТП такси краснодар Сочи тому пример.

Ситуацию, сложившуюся с возмещением вреда в результате аварии, подтвердили представители таксомоторных компаний. Более того, по их признанию, по такой схеме работают более 90% перевозчиков.

Как отметил президент Объединения владельцев легкового пассажирского транспорта Владивостока Олег Найденко, "с точки зрения прав потребителя, да и элементарной рыночной этики это, мягко говоря, неправильно. Клиент вызывает такси на дом, а не ловит машину на дороге для уверенности в том, что поездка будет безопасной и в случае чего будет к кому предъявлять претензии".

Вообще ситуацию на рынке таксомоторных перевозок во Владивостоке еще весной прошлого года власти города признали критической.

Тогда же было принято решение упорядочить работу перевозчиков, начав с составления единого реестра компаний. По предварительным оценкам, в краевом центре Приморья работает более 150 компаний такси, но добровольно вписали себя в реестр только 32.