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"Амурскому судостроительному заводу" заказали корветы

10 Декабря 2014, 12:26 | Дальний Восток

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор ЧИРКОВ поручил ОАО «Амурский судостроительный завод» построить четыре корвета пр. 20380, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РИА Новости.

«Мы вам даем четыре корвета строить в Комсомольске-на-Амуре и ремонт дизельных лодок», заявил главком, отвечая на запрос представителя Хабаровского края, выступившего на Морской коллегии.

Корветы пр. 20380 являются многоцелевыми боевыми надводными кораблями 2-ранга ближней морской зоны. По состоянию на 1 августа 2014 года, в составе ВМФ РФ находятся четыре корабля проекта - «Стерегущий» (2007), «Сообразительный» (2011), «Бойкий» (2013) и «Стойкий» (2014). Все они построены на судостроительном заводе «Северная верфь» (Санкт-Петербург) и находятся в составе Балтийского флота. На этом заводе в строительстве находятся два корабля - «Гремящий» и «Проворный» (заложены в 2011 и 2013 годах). Это корабли относятся к усовершенствованному пр. 20385.

Два корвета строятся на верфи «Амурский ССЗ» (Комсомольск-на-Амуре) - «Совершенный» и «Громкий» (ввод в состав флота планировалось в 2014 и 2015 годах).

Таким образом, непонятно - четыре корвета на заводе «Амурский ССЗ» будут построены с учетом двух уже строящихся или это будут совершенно новые заказы.

Ранее появлялись сообщения, что флот ограничится восемью кораблями этого проекта (четырьмя построенными и четырьмя заложенными) из-за «дороговизны и сложности», отдав предпочтение строительству кораблей нового пр. 22160 меньшего водоизмещения и стоимости (т.н. патрульный корабль открытого моря). На заре программы ВМФ РФ планировал к 2018 году ввести в свой состав 20 кораблей пр. 20380/20385, ЦМКБ «Алмаз» разработал эксп. вариант корабля пр. 20382 «Тигр» (ожидались заказы от Индонезии и Алжира).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: ТОФ  амурский ссз  флот  судостроение  транспорт 



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