Тигрица "Тихоня" сбежала из Центра реабилитации диких животных "Утес"

Тигрица «Тихоня», недавно доставленная в Хабаровске в Центр реабилитации диких животных «Утес», совершила побег из вольера, воспользовавшись ненастной погодой и счастливым случаем, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По информации Министерства природных ресурсов Хабаровского края в ночь с 8 на 9 ноября в результате порыва ветра в вольере, в котором содержалась тигрица, было сломлено подгнившее у комля дерево диаметром около 40 см. Дерево упало под небольшим углом вершиной на ограждение вольеры и частично его разрушило. Тигрица по кличке «Тихоня» воспользовалась случаем и, пройдя по стволу дерева, покинула территорию вольера. В результате тропления следов, оставленных на снегу, установлено что тигрица ушла в северном направлении, противоположном от близлежащих населенных пунктов.

Главы администраций близлежащих населенных пунктов муниципального района имени Лазо предупреждены о побеге тигрицы. В случае ее появления на территории данных населенных пунктов будут предприняты меры по ее отлову, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО «Центр» Амурский тигр».

«Самка амурского тигра была отловлена в возрасте, когда тигры полностью самостоятельны. Внешний осмотр и экспресс анализ биологических тканей тигрицы подтвердили, что она здорова. Поэтому ее побег, конечно, является непредвиденным и нежелательным, но это не чрезвычайное происшествие. Центр «Утес» находится в хорошем лесном массиве, с высокой численностью копытных животных, поэтому у тигрицы все шансы, чтобы адаптироваться к условиям дикой природы. К тому же её и так планировали к выпуску, но тигрица нарушила наши планы, тем самым осталась без специального ошейника и лучшего места для выпуска, но, как говорится, девушка она взрослая и сама разберется, где ей лучше жить. Отсутствие ошейника конечно затрудняет работу специалистов по отслеживанию ее перемещений, но сейчас уже есть устойчивый снежный покров, поэтому это не так критично. – комментирует Арамилев Сергей. – Специалистам стоит сделать выводы из произошедшего при планировании строительства новых вольеров и обслуживании старых. Если бы это был тигренок, то его побег стал бы проблемным, в первую очередь, для него самого, так как в суровую зиму без помощи он бы не выжил. По сути, была осуществлена «транслокация» конфликтной особи амурского тигра, и я надеюсь, что она окажется успешной. Нам сейчас нужно приложить все усилия для отслеживания ее перемещения на первых порах».

Напомним, что 5 августа 2008 года, во время урагана, поваленными деревьями была нарушена целостность периметра вольера в Центре «Утес», в котором содержалась и проходила реабилитацию самка амурского тигра по кличке «Ангара». После чего «Ангара» без труда покинула вольер и ушла в тайгу. При этом до настоящего момента информации о ее появлении рядом с населёнными пунктами или рядом с людьми не поступало, что может свидетельствовать об ее успешной адаптации. Надеемся, что «Тихоня» повторит судьбу «Ангары» и успешно адаптируется.