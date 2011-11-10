Пенсионерам обеспечат равные условия при перелетах с Дальнего Востока

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству РФ разработать комплекс мер по повышению доступности местных и межрегиональных авиаперевозок.

Дмитрий Медведев дал поручение до 20 марта 2012 г. разобраться с субсидированием авиаперелетов на Дальний Восток.

Чиновники должны обеспечить равные условия предоставления услуг по авиаперевозкам для пенсионеров. Аналогичное требование относится и к льготникам с Крайнего Севера, с целью помочь им избежать тяжбы с получением соответствующих документов.