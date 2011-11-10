Сейсмоусиление Камчатки успешно осваивает деньги

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ проверил выполнение на Камчатке поручений главы государства о сейсмоусилении.

В настоящее время ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» завершает строительство 17 новых жилых домов в микрорайоне «Северо-Восток» со всей инженерной инфраструктурой. Ввод в эксплуатацию жилого комплекса запланирован на ноябрь 2011 года. Одновременно заканчиваются работы по сейсмоусилению 38 жилых домов и 8 объектов социального назначения.

Согласно федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 года» на Камчатке должно быть построено 876 квартир в новых домах. Из них в 2010 году сдано 108 квартир. Планируется к сдаче в 2011 г. 17 домов (768 квартир). Общая сметная стоимость строительства 2688 млн рублей.

В настоящее время в Камчатском крае проводится сейсмоусиление 40 действующих жилых домов. Сейсмоусиление социальных объектов должно быть завершено до конца ноября 2011 года.