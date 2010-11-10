Вчера по три, сегодня - по пять

Под занавес уходящего года можно с уверенностью сказать, что одной из основных задач органов власти страны, была борьба с ростом цен на продовольствие. Правда, каждый из нас наблюдает нечто похожее ежегодно. Экономика в России откровенно буксует, и все больше бизнесменов идет в сегмент производства продуктов питания. Однако, как оказалось, чиновники считают, что в нашей стране представители бизнеса, участвующие в технологическом процессе доведения продукта до конечного потребителя, не понимают ситуации. Эти коммерсанты, мол, спекулируют на рынках, поэтому мы видим рост цен.

Обидно, конечно, что молоко или колбаса за пару недель вырастают в цене. Еще обиднее, когда слышу, что цены не растут, а даже снижаются, так как власть реализует программы, направленные на их снижение. Подтасовка фактов, как правило, дискредитирует систему в целом и ее представителей, персонально озвучивающих «подвиги» на этом нелегком поприще. Давайте посмотрим, за счет чего снижают цены.

Во Владивостоке, например, реализуется программа «Город для людей». Она запущена в марте 2009 г., сегодня по 44-м городским адресам организована торговля продовольственными товарами со 170 автомашин по ценам ниже на 10-25% общегородских цен.

За время реализации программы количество ее участников значительно выросло. Еще бы! Власть разрешила дополнительно торговать и не сильно контролирует при этом соблюдение правил торговли. Автомашины с логотипом программы у моего дома не давали мне покоя все лето. Когда жарким летом на грязном прилавке продают размороженную рыбу, облепленную мухами, и молоко рядом с креветками, понимаешь, что для кого-то эта программа - лишь повод урвать, увеличить оборот пусть даже с минимально накрученными ценами, а нередко даже и не стесняясь их накручивать...

«Автолавки - это не снижение цен, это недобросовестная конкуренция и наплевательское отношение к незащищенному потребителю, которому под эгидой заботы о нем продают непотребную продукцию, - заявил мне как-то директор супермаркета, возле дверей которого, прямо на проезжей части расположились подобные торговые точки. - Неужели непонятно, что это унижение, а не помощь для тех, у кого небольшой доход».

Я с ним солидарен. Невысокого качества товар, да еще и по весьма приличной цене позиционируются широкой общественности как некое достижение, за которое та еще и спасибо должна сказать.

Известно, маленькая ложь рождает большую. Когда на местном сайте «Единой России» вывешивают мониторинг цен, я прихожу в замешательство. Ну, не встречал я на рынках го-вядину по 175 рублей за кг! В магазинах - тем более. Я могу себе вообразить, что такое партийная ответственность, и допускаю, что улавливать пожелания начальства есть один из принципов членства в партии. Но, как говорится, совесть иметь надо.

Есть официальные источники информации, и если сильно хочется показать положительные тенденции, то можно к ним обратиться. Они, например, точно указывают, что цены на продовольственные товары за прошедшие девять месяцев возросли на 4,9%. Однако есть тенденция и к снижению на 9-15% цен на картофель и овощи в сентябре. Но, отмечают официальные источники, все равно цены на них остаются высокими по сравнению с декабрем 2009 г. Так, морковь, капуста свежая белокочанная дороже на 6,6-9,6%, картофель, свекла - на 13,3-13,4%, чеснок - на 36,6%. Власть хочет правду знать, или ей сам факт мониторинга цен партийцами важен? Удорожание, значительно превышающее среднее значение, наблюдалось при анализе цен на большинство молочных продуктов (на 6,3-13,1%), масло подсолнечное (на 6%), сливочное (на 12,4%), из мясопродуктов - на баранину, печень говяжью, окорочка куриные (на 10,2-12,5%), из рыбопродуктов - на рыбу мороженую разделанную лососевых пород, икру лососевых рыб (на 15,4% и 22,5%, соответственно).

Данные статистики показывают, что рост цен был, есть и будет. Если их расшифровывать, то ряд подорожаний имеет свои индивидуальные причины. Мясо птицы дорожало из-за запрета поставок из США, крупы - в связи со «сгоревшим урожаем», лосось - из-за уменьшения вылова. По мнению известного экономиста, это нормальные показатели, которые, скорее всего, к Новому году пойдут вверх. И еще вполне возможно, что вскоре отечественного производителя «завалит» дешевый импорт. Ведь мы идем в ВТО...

Но самое главное в том, что это реальная картина, которую я понимаю и к которой мы все должны быть готовы.