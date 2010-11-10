Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученый с мировым именем приедет в ДВФУ
Совет по грантам Правительства РФ определил имена 40 ученых-победителей открытого публичного конкурса на получение грантов для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах. В числе победителей - Владимир МАЛАХОВ, член-корреспондент Российской академии наук, под руководством которого будут проводиться научные исследования в области биологии в Дальневосточном федеральном университете.
Участниками конкурса могли стать российские и иностранные ведущие ученые, занимающие лидирующие позиции в определенной области наук. По условиям конкурса необходимо личное руководство лабораторией (т.е. с очным присутствием ведущего ученого в российском вузе) и проводимыми научными исследованиями не менее 4 месяцев в календарном году, начиная с 2011 г.
К основным задачам научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах, отнесены создание в вузе исследовательской лаборатории международного класса; получение научных результатов мирового уровня; подготовка высококлассных специалистов; трансфер в экономику перспективных разработок.
Всего на конкурс поступило 507 заявок. Гранты выделяются в размере до 150 млн руб. каждый на проведение научных исследований в 2010-2012 гг. с возможным продлением проведения научных исследований на срок от 1 до 2 лет.
Новости тематики
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
Новости раздела
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока