Ученый с мировым именем приедет в ДВФУ

Совет по грантам Правительства РФ определил имена 40 ученых-победителей открытого публичного конкурса на получение грантов для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах. В числе победителей - Владимир МАЛАХОВ, член-корреспондент Российской академии наук, под руководством которого будут проводиться научные исследования в области биологии в Дальневосточном федеральном университете.

Участниками конкурса могли стать российские и иностранные ведущие ученые, занимающие лидирующие позиции в определенной области наук. По условиям конкурса необходимо личное руководство лабораторией (т.е. с очным присутствием ведущего ученого в российском вузе) и проводимыми научными исследованиями не менее 4 месяцев в календарном году, начиная с 2011 г.

К основным задачам научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах, отнесены создание в вузе исследовательской лаборатории международного класса; получение научных результатов мирового уровня; подготовка высококлассных специалистов; трансфер в экономику перспективных разработок.

Всего на конкурс поступило 507 заявок. Гранты выделяются в размере до 150 млн руб. каждый на проведение научных исследований в 2010-2012 гг. с возможным продлением проведения научных исследований на срок от 1 до 2 лет.