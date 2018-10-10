Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока

Предложение сделать его главным городом ДФО в правительстве подготовят до конца года

Предложение рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года. Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по его мнению, «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».

Господин Трутнев добавил, что решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент, поэтому предложение прежде нужно обсудить с главой администрации президента Антоном Вайно и премьер-министром Дмитрием Медведевым.