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Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока

10 Октября 2018, 08:17 | Дальний Восток

Предложение сделать его главным городом ДФО в правительстве подготовят до конца года

Предложение рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года. Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по его мнению, «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».

Господин Трутнев добавил, что решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент, поэтому предложение прежде нужно обсудить с главой администрации президента Антоном Вайно и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Хабаровск  полпред  переезд  владивосток  Трутнев  столица 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич08:45, 10.10.2018#

    Туалеты бесплатные для начала поставьте, а потом научитесь пользоваться туалетной бумагой, ну а потом конечно можно и на столицу ДВО претендовать. Думаю Кожемяка не будет губером, пролетит как фанера и пойдет считать карасей.

  • Псевдоним08:55, 10.10.2018#

    Вооо дают! А что это изменит? Лдпр накажут в Хабаровске и тем самым дадут возможность кожемяке выиграть выборы так получается, очередной пиар ход

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