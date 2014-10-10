На Камчатке выловили весь краб

По состоянию на 6 октября в Северо-Охотоморской подзоне рыбаки добыли 378,9 тонны краба-стригуна ангулятуса, или 99,7% от общего допустимого улова. На отчетную дату прошлого года в районе было поймано всего 170,1 тонны (44,8% ОДУ).

Как сообщает Fishnews, в период с 29 сентября по 5 октября в Северо-Охотоморской подзоне промысловые суда осваивали 5 видов крабов, 2 вида шримсов, северную креветку и трубача. В Западно-Камчатской подзоне ловили только камчатского краба.

Добычу синего краба в Северо-Охотоморской подзоне вело 1 судно со среднесуточным уловом в 7,7 тонны и максимальным в – 12,5 тонны. За неделю поймано 23,2 тонны, а с начала года - 191,9 тонны, или 34,9% ОДУ. Показатель на 6 октября 2013 г. - 184,9 тонны, или 44% от общей квоты.

Согласно правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна, в Западно-Камчатской подзоне промысел синего краба закрыт с 15 июля по 10 октября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МагаданНИРО, нарастающий вылов в районе составил 3071,8 тонны (71,4%).

Лов краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне вели 2 судна. В среднем за сутки добывалось 6,8 тонны, максимум – 10 тонн. С 29 сентября по 5 октября рыбаки поймали 20,5 тонны, всего в районе освоено 11512 тонн, или 95,9% от общего допустимого улова. На отчетную дату прошлого года изъято 10149,2 тонны (84,6% от лимита).

Краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской подзоне в обзорный период осваивало 1 судно, в среднем за сутки добывавшее 5,3 тонны, максимум – 9,7 тонны. Недельный вылов – 16 тонн, нарастающий – 378,9 тонны, или 99,7% от разрешенного объема. Показатель за аналогичный промежуток прошлого года – 170,1 тонны (44,8% от общего допустимого улова).

Промысел равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне на 40-й неделе 2014 г. осуществляли 2 судна. Среднесуточный вылов составлял 2,1 тонны, максимальный – 3,7 тонны. За неделю было добыто 28,9 тонны, а с начала года – 2027,6 тонны (91,7% ОДУ). На отчетную дату 2013 г. рыбаки поймали 1800,2 тонны, или 74,4% от общей квоты.

В Западно-Камчатской подзоне равношипого краба не облавливали в связи с запретом, действующим с 15 июля по 15 октября. Нарастающий вылов составил 171 тонну (57% от лимита).

Камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне осваивали 6 судов со среднесуточным выловом в 2 тонны и максимальным в 10,5 тонны. За неделю поймано 62,8 тонны, с начала 2014 г. - 1037,8 тонны, или 95,1% от общего допустимого улова. На отчетную дату прошлого года было добыто 758,7 тонны, или 72,3% ОДУ.

В Западно-Камчатской подзоне камчатского краба ловили 13 судов, за сутки в среднем изымалось 7,7 тонны, максимум – 19,6 тонны. Всего с начала года флот освоил в районе 1316,2 тонны, или 40% от лимита. В аналогичный период 2013 г. промысел камчатского краба в подзоне не велся.

Колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне не ловили в связи с запретом, действующим с 1 августа по 15 октября. Нарастающий вылов составил 272,1 тонны, или 234,5% от рекомендованных объемов.

На промысле северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне работали 4 судна. Средний улов на судосутки составлял 1,5 тонны, максимальный – 3,3 тонны, за траление добывалось 0,4 тонны. За неделю освоено 39,7 тонны, а с начала года - 2468,2 тонны (73% от общей квоты). На отчетную дату 2013 г. было поймано 1523,5 тонны, или 49,1% от лимита.

Углохвостую креветку в обзорный период в Северо-Охотоморской подзоне не добывали. Нарастающий вылов с начала года – 94,4 тонны, или 6% от рекомендованных объемов. Показатель на 6 октября 2013 г. – 255,6 тонны, или 16,6% от объема возможного вылова.

Шримса-медвежонка облавливало 1 судно на западе Северо-Охотоморской подзоны. За 6 судосуток поймано 9,6 тонны. Уловы шримса с начала года составили 52,8 тонны, или 53,1% от объемов возможного вылова. В прилове попадался шримс козырьковый (0,25 тонны, или 5% от рекомендованных объемов). В предыдущие годы эти виды в районе не добывались.

Трубача в Северо-Охотоморской подзоне добывало 1 судно. Средний улов в сутки составил 2,6 тонны, максимальный – 4,7 тонны. Нарастающий вылов – 3414,5 тонны, или 88,1% ОДУ. Показатель за аналогичный период 2013 г. – 2577,3 тонны, или 69,7% от разрешенного объема.

В Западно-Камчатской подзоне на 40-й неделе трубача не осваивали, с начала года добыто 433,5 тонны, или 93,2% от общего допустимого улова. На 6 октября 2013 г. уловы составляли 161,6 тонны, или 34,8% ОДУ.

Всего на 6 октября в Западно-Камчатской подзоне освоено 4992,5 тонны беспозвоночных, а в Северо-Охотоморской – 21450,6 тонны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.