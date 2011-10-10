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Япония оплатит поездку в страну Восходящего солнца 10 тысячам туристов
Кампания будет проводиться в интернете. Критерием отбора желающих получить бесплатный билет станет представленная потенциальным туристом программа поездки.
Эта мера призвана компенсировать те потери, которые понесла туристическая отрасль страны в марте 2011 года после удара стихии и аварии на АЭС "Фукусима-1". Не меньший удар по иностранному туризму нанес и высокий курс иены, "поднявший" цены на проживание в Японии для иностранцев при пересчете на их национальную валюту. Агентство рассчитывает, что с лихвой окупит 110 миллионов иен (1,4 миллиона долларов), которые планирует потратить на проведение кампании, если каждый из побывавших в стране по принципу "сарафанного радио", вернувшись на родину, расскажет друзьям и знакомым о безопасности и привлекательности поездок в Японию.
После разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в Японии на расположенной на северо-востоке страны АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, в результате которой произошла утечка радиации. Власти эвакуировали людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. В результате стихийного бедствия по последним данным погибло более 15 тысяч человек.
По предварительным данным JNTO, число зарубежных туристов, посетивших Японию в период с января по июль 2011 года, составило около 3,4 миллионов человек, что на 33,2% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. В марте спад въездного турпотока в страну составил 50,3% в сравнении с мартом 2010 года, а в апреле - 62,5%, в мае - 50%, в июне - 36%. В августе Японию посетило 546,8 тысячи иностранных туристов, что на 31,9% меньше, чем в 2010 году, пишет РИА Новости.
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