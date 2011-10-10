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Опрос "ДК": с кем бы хотели пообщаться дальневосточники?
Герои рубрики привыкли к тому, что интервью, комментарии на различные темы берут у них. А у кого бы взяли интервью они, представься такая возможность? Чей опыт для них особенно ценен?
Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата:
– Я бы с большим интересом пообщался с кем-то из основоположников статистической науки в России, например, с Василием Никитичем ТАТИЩЕВЫМ, которому принадлежит первый в России научный труд по вопросам организации учета населения – «Рассуждение о ревизии поголовной и качающемся до оной». А еще с удовольствием встретился бы с премьер-министром Великобритании (1868 г.) и писателем, автором многочисленных афоризмов Бенджамином ДИЗРАЭЛИ: во-первых, это очень выдающаяся личность, еще хотелось бы поспорить с ним относительно его знаменитого высказывания о статистике.
Дмитрий СОЛОВЕЦ, управляющий Дальневосточным филиалом – директор РЦ «Дальневосточный» ЗАО «Банк Интеза»:
– Поскольку я коренной житель Владивостока, здесь родился и вырос, то большая часть истории нашего города прошла на моих глазах. И только сейчас я понимаю, каким даром управления нужно было обладать, чтобы руководить таким городом двадцать-тридцать лет назад. Когда практически отсутствовали современные информационные технологии, управленческий аппарата был меньше существующего в 3-4 раза, не было технических возможностей для управления городским хозяйством… Я имею в виду руководителей города и края тех времен. Особенно интересно было бы пообщаться с Виктором Павловичем ЛОМАКИНЫМ. Это человек, который отдал нашему городу огромную часть опыта, души, знаний, и это его стараниями строился «Большой Владивосток».
Николай ЧИГАРЕВ, владелец и управляющий тренинговой компании «Дела в гору.ру»:
– Я бы с удовольствием проинтервьюировал Юрия МОРОЗА, автора Школы своего дела. В то время как большинство курсов рассчитаны на менеджеров и учат качественно исполнять волю владельцев бизнеса, Мороз учит даже не столько тому, как создать собственное предприятие, сколько помогает через практические действия развить в себе качества предпринимателя. А это самое важное в построении любого бизнеса.
Антон СМИРНИТСКИЙ, руководитель Ассоциации предпринимателей Забайкалья:
– Если бы только подвернулась такая возможность, я бы побеседовал с ЧЕРЧИЛЛЕМ. Чем больше я узнаю об этой масштабной и яркой личности, тем больше убеждаюсь: чем бы ни занимался этот разносторонний и безумно талантливый человек, он все равно оставил бы свой след в истории.
Алена ДИЖАЕВА, генеральный директор PR-группы «Имульс-НВ»:
– Лично мне было бы интересно пообщаться с великим рекламистом Дэвидом ОГИЛВИ. Пусть сегодня работают далеко не все его приемы и методы, но он в свое время совершил мощный прорыв в сознании потребителей и рекламистов. А его привычку дарить руководителям отделов матрешку с сопроводительной запиской – «Если каждый из нас набирает людей, меньших, чем мы, наша компания станет компанией карликов. Но если каждый из нас нанимает людей больших, чем мы, наша компания будет компанией гигантов» – я перенесла в свой бизнес. Очень меткое замечание и эффективное правило.На фото - Дмитрий СОЛОВЕЦ.
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