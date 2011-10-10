Хошимин ждет деловых туристов из Приморья

Отдых на песчаных пляжах курортной зоны Муйне, погружение в легенды города-крепости Хюэ, гольф-туры на центральных нагорьях Далата, увлекательный дайвинг на Фукуоке, лодочные прогулки по дельте реки Меконг, захватывающие пейзажи бухты Халонг… – Вьетнам и сам по себе предлагает своим гостям разноплановые возможности для полноценного отдыха. А в связке с Камбоджей, Лаосом и Мьянмой его туристический потенциал проявляется особенно ярко.

«Четыре страны – одно направление» – под таким девизом в Хошимине прошла VII Международная туристическая выставка ITE HCMC. В этом году поддержку вьетнамскому форуму оказали Министерство туризма Камбоджи, Лаосская национальная туристическая администрация и министерство по делам гостиниц и туризма Мьянмы. Четыре страны решили объединить усилия и создать единое туристическое пространство в бассейне реки Меконг.

Этот шаг был предпринят для максимального использования потенциала каждой страны, укрепления сильных сторон туристической отрасли и создания новых интересных турпродуктов, что, безусловно, должно помочь увеличить турпоток и привлечь больше иностранных инвесторов. Тем более что статистика показывает: четверо из десяти иностранных туристов, прибывающих во Вьетнам, планируют заодно заглянуть и к соседям. К слову, страны АСЕАН привлекают 36% от общего числа туристов по всему миру и получают 38% от общего дохода от туризма в регионе.

«Что касается россиян, то в последние годы число ваших туристов стабильно растет: если за 2010 год их было около 100 тысяч, то только за первые восемь месяцев текущего года – более 79 тысяч, – говорит министр культуры, спорта и туризма Хоанг Туан Ань. – Правительство постоянно инвестирует в сферу туризма, развивает инфраструктуру, максимально упрощен визовый режим для россиян. Отношения между нашими странами крепнут. В прошлом году во Вьетнаме прошли Дни российской культуры, в этом – Дни культуры Вьетнама состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. Также во Вьетнаме успешно работает Российский центр науки и культуры, и мы хотели бы создать подобное учреждение – Центр культуры Вьетнама – и в России. Это будет способствовать сближению наших народов и стремлению лучше узнать друг друга».

Русская деревня

Полуостров Муйне – вблизи от города Фантьет провинции Биньтхуан – в последние 10 лет переживает стремительный рост, и в настоящее время это один из лучших курортов Вьетнама. Там, где вчера были пустынные пляжи, сегодня, как грибы, растут новые 4-5-звездочные курорты. Этому удивительному месту не страшен даже сезон дождей: во многом благодаря расположенным по соседству песчаным дюнам, здесь всегда хорошая погода. Кроме того, это излюбленное место поклонников кайт – и виндсерфинга с разных уголков мира, а на территории большинства курортов имеются серфинг-центры, занимающиеся обучением новичков.

В Муйне все очень мило, по-домашнему. Да, здесь нет безбашенных дискотек и чрезмерно шумных вечеринок. Здесь всего в меру – экстрима, «ленивого» пляжного отдыха, развлечений. Гонки на водных мотоциклах, подъем на воздушном шаре, прыжки с парашютом, игра в гольф, катание на арендованных мотобайках с посещением тямских башен, волшебного источника, спящего Будды, плантаций «драконова фрукта», красных или белых дюн (особенно хороши белые, где можно заодно погонять на квадроцикле), – и все это в сочетании с удивительной, расслабляющей энергетикой курортной зоны: здесь просто показан отдых тем, кто хочет отрешиться от суеты городских джунглей и приблизиться к ощущению полной свободы.

«Муйне постепенно превращается в «русскую деревню»: 60% иностранных туристов – россияне, – рассказывает зам. директора Международной туристической компании «Нятминь» Дарья МИШУКОВА. – И если один из наших курортов – Sea Horse – всегда был ориентирован на иностранных туристов, то Muine Ocean принимал, в основном, вьетнамцев, но успешная динамика продаж зимнего сезона 2011-2012 привела к его абсолютной «русификации». При этом, подчеркну, местная «русская деревня» не имеет ничего общего с привычными приграничными «русскоговорящими» городками Поднебесной или Турции: у нас все очень тихо и спокойно, и за соотечественников перед европейцами краснеть не приходится».

Хошимин ждет деловых туристов

Побывать в Хошимине и не спуститься на лодке по дельте Меконга – непростительно. Тем более что эту увлекательную экскурсию можно купить в любом турагентстве города. Причем, если в отелях и на центральном причале ее предлагают за $135-140, то в многочисленных туристических конторках на улочке Фам Нгу Лао – за $9-10, и уже наутро в разношерстной компании европейцев вы отправитесь в однодневный поход за удивительными эмоциями. Если есть время, можно растянуть удовольствие на 3-5 дней, посетив еще и соседнюю Камбоджу.

Впрочем, Хошимин хорош и сам по себе. Узнать его получше позволяет новый проект, инициированный городским управлением по туризму, – «10 самых интересных фактов о Хошимине», подразумевающий знакомство с лучшими ресторанами и кофейнями города, наиболее интересными достопримечательностями и мероприятиями событийного туризма.

«Число иностранных туристов, приезжающих в Хошимин, ежегодно увеличивается на 15%, и в 2010 году составило 3,1 млн человек, это 60% от потока иностранных туристов, посещающих Вьетнам в целом, – рассказывает начальник Управления по туризму г. Хошимина Ла Куок Кхан. – В основном это граждане Китая, США, Южной Кореи, Японии, Австралии, Франции… Правда, по итогам первого полугодия-2011 в десятку стран, туристы из которых наиболее активно посещают Хошимин, впервые попала Россия. Это связано с тем, что в последнее время растет число прямых рейсов из Вьетнама в Россию. Мы, со своей стороны, прилагаем все усилия для того, чтобы сделать отдых россиян еще более комфортным, и расширяем спектр предложений в сегменте бюджетных туров».

Помимо экологического, познавательного и событийного туризма в городе активно развивается деловое направление. Строятся новые отели с современными бизнес-центрами и всей необходимой инфраструктурой – Хошимин ждет деловых туристов, тем более что семинары, конференции и пр. мероприятия можно идеально завершать пляжным отдыхом на Фукуоке или в Фантьете.

Впрочем, Вьетнам столь многолик, что открывать его новые страницы можно бесконечно долго, находя в каждый приезд нечто особенное. Это и национальный парк острова Катба, и настоянный на ароматах вишни, персика и абрикоса городок Сапа, и гигантский горный заповедник Фонгня-Кебанг, и удивительный храмовый комплекс Мишон, а также круизные маршруты, велотуры, скуба-дайвинг, горные восхождения … – Страна драконов и фей не перестает удивлять своих гостей, а главное, встречает их с открытым сердцем и чистой душой.