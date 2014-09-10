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Раки будут много ползать, ходить и ездить

10 Сентября 2014, 17:52 | Дальний Восток

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

Овен. Овны на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества и быстро решить текущие вопросы. Улучшится взаимодействие между начальством и подчиненными. Между тем не исключены задержки с оплатой оказанных услуг.

Телец. Тельцам рекомендуется использовать свои творческие и интеллектуальные способности для повышения профессиональной квалификации. Успешно сложится учеба в вузах и на специализированных курсах. Можно проводить рекламные мероприятия.

Близнецы. Близнецы на этой неделе преуспеют в работе, направленной на завершение ранее начатых проектов. Это благоприятное время для подготовки финансовых и статистических отчетов. Улучшатся условия труда у офисных служащих. Творческим работникам вряд ли удастся заручиться поддержкой коллег.

Рак. Раки на этой неделе смогут укрепить и расширить свои деловые связи. Успешно сложатся переговоры о партнерском сотрудничестве. Встречи и поездки, проведенные в середине недели, будут успешными. Работа с информацией и учеба пройдут без особых затруднений.

Лев. Львам на этой неделе рекомендуется работать в активном режиме. Благодаря высокой работоспособности и сотрудничеству с коллегами вы сможете значительно повысить производительность труда. Используйте это время для наработки новых профессиональных навыков и совершенствования мастерства.

Дева. Девам на этой неделе необходимо активнее проявлять инициативу и не бояться браться за новые проекты. Сейчас усилится творческий потенциал, что положительно отразится на вашем умении решать нестандартные задачи. Можно публиковать резюме и участвовать в конкурсах, соревнованиях.

Весы. Весам на этой неделе рекомендуется заниматься поисками дополнительной подработки. Если вы практикуете выполнение частных заказов, то объем такой подработки может существенно вырасти. Повысятся доходы и у фрилансеров. Между тем воздержитесь от старта новых проектов, инициатором которых будете вы сами.

Скорпион. Скорпионы смогут укрепить свои экономические возможности за счет вовлечения других людей в сферу своих интересов. Успешно будет развиваться деятельность, связанная с закупками, а также транспортом. В учебе будет важен обмен идеями и знаниями. Это подходящее время для служебных командировок, обмена опытом.

Стрелец. Высокая результативность Стрельцов в работе положительно отразится на карьере. На этой неделе начальство обратит более пристальное внимание на качество вашей работы и сроки исполнения поручений. Возможно, вам поступит предложение занять более высокую и ответственную должность.

Козерог. Козерогам стоит использовать эту неделю для поисков наиболее перспективных решений с целью самореализации. Усиление интеллектуальных способностей положительно отразится на учебе. Однако не следует рассчитывать на получение премии или каких-либо поощрений от начальства.

Водолей. Водолеям на этой неделе можно заниматься урегулированием вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Можно брать и давать деньги взаймы. Удача улыбнется банковским служащим и бухгалтерам.

Рыбы. Рыбам на этой неделе важно проявить свои дипломатические способности и подстроиться под сложившиеся внешние обстоятельства. Если вы работаете в партнерском бизнесе, можно делегировать часть своих полномочий коллегам. Успешны дела у тех, кто занимается выполнением индивидуальных услуг.

Goroskops.Com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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