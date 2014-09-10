Тысячи дальневосточников прошли курс для будущих миллиардеров

За два года в проекте компании Microsoft «Твой курс: ИТ для молодежи» приняли участие более 315 000 школьников и студентов со всей страны, это примерно в 1,5 раза больше общего количества учеников в Приморском крае.

За последние 10 лет российский рынок труда в сфере информационных технологий вырос в 18 раз. И это далеко не предел – эксперты в области подбора персонала прогнозируют, что по итогам 2014 года количество опубликованных вакансий в этой сфере вырастет еще на 45 тысяч. Однако колоссальный спрос пока не рождает адекватного предложения: квалифицированных ИТ-специалистов не хватает, а молодые люди, выбирая свою будущую профессию, как и прежде обращают внимание больше на гуманитарные и экономические направления подготовки (только 14% выпускников школ выбирают профессии, связанные с ИТ).

Чтобы изменить ситуацию на рынке труда и внести свой вклад в профессиональную ориентацию молодежи, к решению проблемы подключаются потенциальные работодатели - компания Microsoft запустила проект «Твой курс: ИТ для молодежи», который сегодня успешно реализуется на всей территории России.

О первых итогах, которых удалось достичь при реализации проекта, и о планах по его развитию в интервью «Золотому Рогу» рассказал региональный директор Microsoft в России Кирилл СЕМЕНИХИН.

- Кирилл, расскажите подробнее о проекте «Твой курс: ИТ для молодежи».

- «Твой курс» - это одна из 25 программ глобальной инициативы Microsoft YouthSpark. Проект абсолютно уникален, он действует исключительно на территории нашей страны и вобрал в себя не только огромный международный опыт Microsoft, но также экспертизу ведущих ИТ-гуру России. Например, в создании образовательного курса по ИТ-предпринимательству лично приняли участие Дмитрий Гришин, генеральный директор Mail.ru Group, Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», Сергей Белоусов, старший партнер венчурного фонда Runa Capital, Андрей Егоров, исполнительный директор Открытого университета Сколково, Гавриил Леви, основатель и генеральный директор Дневник.ру, Михаил Лялин, руководитель компании ZeptoLab – это создатели знаменитой игры Cut the Rope, и Николай Прянишников, вице-президент по развитию бизнеса Microsoft в Центральной и Восточной Европе.

Самое главное в «Твоем курсе», чем мы действительно гордимся, – это эффективность проекта, его работа приносит результаты. Если до обучения по программам «Твоего курса» связать свою карьеру с ИТ хотели только 5% ребят, то после — более 65%. За два года мы открыли 61 образовательный центр в 47 городах по всей стране, их возможностями воспользовались более 315 000 студентов и школьников. В будущем году хотим охватить еще свыше 200 000 учащихся.

- Каковы основные задачи этих центров?

- У молодежи есть предубеждение, что информационные технологии - это сложно и немодно, что в ИТ работают скучные бородатые мужчины, которые не расстаются со свитером и компьютером. Это совсем не так, и одна из основных задач центров - помочь подрастающему поколению узнать больше об информационных технологиях, а также получить навыки программирования и ИТ-предпринимательства. В центрах можно очно или дистанционно пройти бесплатные курсы по трем ключевым направлениям: профориентации в ИТ, основам программирования и введению в ИТ-предпринимательство.

- Что вы считаете главным успехом проекта?

- Свеше четверти миллиона школьников и студентов, которые воспользовались услугами центров «Твой курс»; - это, без сомнения, успех. Но главное - за такой огромной цифрой кроются живые люди и настоящие истории.

Я сам из Казани, и конечно, внимательно слежу и переживаю за инновационное развитие родной республики. И когда я вижу, что 14-летний мальчишка из обычной казанской школы пришел в «Твой курс» и самостоятельно разработал абсолютно рабочий сервис по поиску парковок для Казани, да такой, что «Лаборатория Касперского» пригласила его на два дня к себе в Москву, чтобы обсудить проект и дать рекомендации, я начинаю абсолютно искренне гордиться талантами нашей молодежи и верю, что будущее именно за такими живыми умами.

Другая история из Волгограда: молодой парень, передвигающийся на инвалидной коляске, пройдя обучение по программе «Твой курс» на дому, смог поступить в Волгоградский государственный аграрный университет. Он недавно рассказывал, как освоил необходимые навыки для поступления в вуз и нашел новых друзей.

Таких историй много, и каждая из них - успех. Я хочу сказать, что в России огромное количество по-настоящему талантливых детей, надо только дать им шанс проявить себя, показать новые возможности, и тогда они сами очень быстро начнут двигаться вперед. Мы видим свою цель в развитии ИТ-индустрии в нашей стране, а для этого надо начинать готовить кадры уже со школьной скамьи.

- Чему учат детей в центрах?

- В программу обучения входит несколько образовательных курсов: профориентация в ИТ; безопасность в Интернете; авторские права; введение в программирование 3 уровней: начальный (программа KODU), средний (язык C#) и продвинутый (Академия MVA).

Есть отдельный большой трек - ведение в ИТ-предпринимательство, который мы создавали вместе с ведущими российскими ИТ-компаниями. Кстати, по прогнозам экспертов, в ближайшее время максимальное количество миллионеров и миллиардеров появится как раз среди ИТ-предпринимателей.

- Программа центров «Твой курс» рассчитана на старшеклассников или привлекаете детей и более младшего возраста?

- Младшие школьники тоже принимают участие в проекте. Для них у нас есть KODU - это простейший язык программирования, обучение которому проходит в игровой форме. И, конечно, в этой категории тоже есть свои звезды. Например, Настя ВОРОНИНА, девятилетняя школьница из Томска, создала компьютерную игру «Турнир двух байкеров» и сумела занять третье место в конкурсе «Мой мир KODU», где соперники были намного старше ее. После этой победы Настя призналась, что ей было очень интересно, ей нравится проект и она хочет продолжить изучать информационные технологии.

- Как обстоят дела на Дальнем Востоке, «Твой курс: ИТ для молодежи» работает здесь?

- Да, в Дальневосточном регионе работает 3 центра, в которых уже прошли обучение больше 1000 человек. Но на достигнутом мы не намерены останавливаться – уже в этом году количество ребят, охваченных проектом, существенно увеличится.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.