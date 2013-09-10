Росреестр сократил сроки регистрации для дальневосточников

Сроки регистрации прав собственности на недвижимость для граждан, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, сокращены, сообщает пресс-служба Росреестра.

Сейчас процедура регистрации прав для них составляет от 5-ти рабочих дней, а предоставление информации о зарегистрированных правах - от 1-го рабочего дня и менее, поясняется в сообщении.

Для регистрации прав собственности на дом или земельный участок в ускоренном порядке пострадавшим от наводнения жителям Дальнего Востока необходимо только написать заявление с просьбой рассмотреть его в сокращенные сроки и указать причину - «в связи с нанесенным ущербом» или «для получения компенсации».

Сокращение сроков государственной регистрации прав собственности на недвижимость и выдачи информации о зарегистрированных правах - мера, принятая Росреестром для обеспечения своевременной выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия. Наличие зарегистрированного права собственности на жилое имущество является необходимым условием предоставления компенсационных выплат.

Для ускорения процесса выплаты денежных компенсаций территориальные органы Росреестра и филиалы кадастровой палаты в регионах, пострадавших от стихийного бедствия, проводят прием и выдачу документов по принципу «до последнего заявителя» (без ограничений по часам работы).

По данным МЧС, в ряде регионов Дальневосточного федерального округа (Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области) в начале августа был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наводнения, вызванного непрекращающимися на протяжении всего летнего периода осадками. В настоящее время на Дальнем Востоке остаются затопленными 118 населенных пунктов. В зоне ЧС сейчас находится около 5 тыс. жилых домов с населением 29,6 тыс. человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.