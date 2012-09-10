Скорпионам судьба даст реальный шанс

Гороскоп с 10 по 16 сентября

Овен

Для Овнов эта неделя будет наполнена творчеством и любовью. Несмотря на заботы и хлопоты по хозяйству, постарайтесь всё-таки сосредоточиться на позитиве. Вас ожидает много чудесных радостных моментов, а чтобы их увидеть и прочувствовать, требуется особый настрой. В самом начале недели уделите внимание своему здоровью. Гигиенические и профилактические процедуры помогут вам поставить надёжный барьер на пути вирусных инфекций. В середине и конце недели вас ждёт расцвет любовных отношений. Если у вас есть любимый человек, то вы сможете провести прекрасное время наедине друг с другом, наслаждаясь взаимными чувствами. Это прекрасное время для любовных признаний, помолвки, свадебных торжеств. Семейные Овны останутся довольными поведением детей.

Телец

Тельцам на этой неделе вряд ли захочется уходить из дома, потому что семейный очаг будет согревать их своим теплом все это время. Направьте свою энергию на благоустройство и украшение своего жилища. Например, можно купить красивую картину или домашние цветы, повесить новую люстру или бра — у вас будет исключительно тонкий вкус, благодаря которому вы сможете улучшить интерьер дома. Также это хорошее время для устройства семейных праздников, приема гостей. Если у вас есть дача, можно выехать туда всей семьёй и работать над благоустройством участка, а в свободное время отдыхать. В этот период у вас складываются хорошие отношения с близкими родственниками, родителями, бабушками и дедушками. Это хорошее время для обсуждения таких внутрисемейных проблем, как наследование недвижимого имущества.

Близнецы

Близнецов на этой неделе ждёт много интересного и приятного общения с людьми. Активизируются контакты с друзьями и приятелями, которые расскажут вам немало интересных новостей. Не исключено, что большое количество свободного времени вы будете просиживать в кафе или висеть на телефоне за разговорами. Потребность быть в курсе всех событий сделает вас весьма информированными обо всем происходящем вокруг. В это время между вами и окружающими людьми установится на редкость гармоничная атмосфера. Вы сможете примириться с соседями, если до этого у вас были напряжённые отношения. Усиливаются также интеллектуальные способности, что сделает процесс обучения в школе или вузе радостным и увлекательным.

Рак

У Раков на этой неделе открываются прекрасные возможности для улучшения своего материального положения. Прежде всего вероятен рост доходов. Возможно, вам прибавят зарплату на работе или выдадут большую премию. Так или иначе, но в ваше распоряжение, скорее всего, поступят дополнительные денежные ресурсы. На этом приятные новости не заканчиваются. Известно, что деньги радуют нас не только сами по себе, но и когда мы на них покупаем то, о чем давно мечтали. Так вот на этой неделе наступит весьма благоприятное время для покупок. Все вещи, которые вы приобретете сейчас, окажутся высокого качества и будут долго радовать вас. Особенно это касается покупки модной одежды, ювелирных украшений и предметов искусства.

Лев

На этой неделе Львы будут блистать обаянием и привлекать к себе симпатии представителей противоположного пола. Это исключительно удачное время для смены имиджа. Можно менять прическу, стиль макияжа и одежды. Все перемены в имидже, которые вы произведете, окажутся на редкость удачными. Этим вы приятно удивите окружающих, которые не смогут не оценить по достоинству ваш внешний облик. Впрочем, даже если вы вполне довольны собой и не хотите ничего менять, на вас все равно станут чаще обращать внимание, потому что вас будет переполнять доброжелательный настрой. Это благоприятный период для обучения и личностного развития. Удачно сложатся путешествия. Также не исключены знакомства с интересными и необычными творческими людьми.

Дева

Девы на этой неделе будут находиться в спокойном и умиротворенном состоянии. Скорее всего, вам захочется уединиться от шума и суеты в каком-нибудь тихом местечке. Если у вас достаточно свободного времени, можно отправиться на рыбалку или в лес за грибами. Благодаря этим занятиям вы сможете обрести гармонию в душе. Это состояние быстрее придёт к вам, если вы побудете какое-то время на природе. Также на этой неделе наступает благоприятное время для духовных практик. В комфортной и уединенной обстановке вы сможете легко входить в состояние транса, медитировать, осваивать технику аутогенной тренировки — приводить своё душевное состояние к равновесию. Усиливается ваш интерес к эзотерическим наукам, всему запретному, таинственному, мистическому. Возможно, вам удастся найти разгадку тому, что вас давно беспокоило.

Весы

У типичных Весов на этой неделе могут исполниться самые заветные желания. Для этого следует с оптимизмом смотреть в будущее и доброжелательно относиться к окружающим людям. Если кто-то обратится к вам с просьбой, сделайте все от вас зависящее, чтобы помочь. Это время бескорыстной помощи людей друг другу. Сделанное добро обязательно вернется к вам, пусть даже через других людей и другие обстоятельства. Также возрастает положительная роль друзей в вашей жизни. Не отказывайтесь от приглашений встретиться в компании близких вам людей. Такое времяпровождение зарядит вас положительными эмоциями на долгое время. Также это благоприятный период для улучшения отношений с партнёром по браку.

Скорпион

Типичные Скорпионы на этой неделе станут более заметными и в каком-то смысле знаменитыми фигурами в глазах окружающих. На вас будут чаще обращать внимание, причём это будет делаться доброжелательно, с симпатией. Например, не исключен интерес к вам со стороны руководства, которое захочет продвинуть вас вперёд по карьерной лестнице. В это время судьба может дать вам реальный шанс позитивных сдвигов в карьере. Возможно, вы почувствуете, что на вас стали чаще обращать внимание представители противоположного пола. Для одиноких Скорпионов это прекрасный шанс завести романтическое знакомство на каком-либо светском мероприятии. В середине недели наступит удачное время для покупки экзотического домашнего животного.

Стрелец

Стрельцов на этой неделе с особенной силой будут манить дальние страны. Если вы находитесь в отпуске и свободны от семейных обязательств, то вряд ли что-то сможет удержать вас от путешествия. Это прекрасное время для дальних туристических поездок за новыми впечатлениями. В этот период желательно оказаться на каком-нибудь курорте на берегу теплого моря, где закрутить курортный роман. Настроение для этого у вас будет соответствующим. Другая благоприятная тема недели — учеба. Если вы являетесь студентом вуза, звезды советуют активнее включаться в процесс обучения. В это время ваш интеллект будет схватывать на лету даже самый сложный учебный материал, который раньше казался вам непонятным.

Козерог

Козероги на этой неделе часто могут попадать в стрессовые ситуации. Скорее всего, риску будут подвержены другие люди, находящиеся рядом с вами, вы же будете выходить сухими из воды. Такая везучесть, однако, не означает, что можно перестать соблюдать осторожность. Например, если вы водите автомобиль, следует усилить бдительность на дороге: сейчас вокруг вас могут часто лихачить другие водители. Также на этой неделе вы почувствуете усиление сексуальных желаний. Если у вас есть постоянные партнёрские отношения, то это время запомнится вам оживлением интимного общения. Можно в этот период брать и давать деньги взаймы, оформлять кредиты.

Водолей

Водолеям, состоящим в супружеских отношениях, на этой неделе удастся укрепить свой союз. Скорее всего, это будет связано с появлением в поле вашего зрения новых людей, по сравнению с которыми ваш партнёр будет выигрывать. Именно такое сравнение позволит вам по-новому оценить свою пассию, заново открыть ее для себя. Ваше сердце в этот период будет переполнять чувство симпатии и любви. Кроме того, гармония в личной жизни поможет вам преодолеть неприятные ситуации, возникшие в вашем союзе какое-то время назад. Вы сможете проработать и переосмыслить имеющиеся проблемы, безболезненно найти решение даже сложным вопросам, в которых раньше вы с партнёром все никак не могли прийти к компромиссу. Это благоприятное время для посещения торжественных мероприятий. Если вас пригласят на свадьбу, обязательно соглашайтесь.

Рыбы

Рыбам на этой неделе захочется привести в порядок и благоустроить пространство вокруг себя. В первую очередь это относится к вашему дому. Скорее всего, вы будете с удовольствием все чистить, гладить, стирать, пылесосить, подметать, натирать до блеска. И в этом процессе, как это ни покажется странным, найдете эстетическое и физическое удовлетворение. Возможно, вы заметите, что чем больше вокруг вас порядка, тем лучше самочувствие. Улучшения коснутся и вашего рабочего места. В целом эта неделя предназначена для вдохновенного труда. Другая позитивная тема — профилактика здоровья. Полюбите своё тело, всячески работайте над его совершенством. Это хорошее время для начала диеты или посещения фитнес-клуба, сообщает goroskops.com.

«Золотой Рог».