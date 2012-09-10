Девы, смотрите на людей трезво

Гороскоп на 11 сентября

Овен

Этот день не подходит для создания прочной жизненной базы (материальной, семейной, финансовой, профессиональной). Не рекомендуется заниматься куплей-продажей недвижимости. Не стоит начинать карьеру страховщика или риелтора. В доме и офисе лучше заняться мелкими рутинными вопросами. Возможна поездка по домашним делам. Не отказывайте в общении родителям, а также коллегам или подчиненным, которым доверяете.

Телец

День благоприятен для чтения, обмена информацией, телефонных и иных переговоров, обсуждения семейных и служебных проблем. Возможно, вам придётся побеседовать с ребёнком или с близким родственником, отправиться в короткую поездку по домашним или рабочим делам. С некоторыми из знакомых - например, с коллегами или членами семьи - общения может не получиться. Не исключено опоздание на работу или на встречу.

Близнецы

Предметом заинтересованного обсуждения сегодня могут стать домашние проблемы: например, семейные отношения. Не стоит игнорировать насущные вопросы питания и жизнеобеспечения. Могут стать важными мероприятия, связанные со страхованием вкладов и экономией средств. Глобальные финансовые планы будут отложены. Скромный рацион благотворно отразится на вашей фигуре. Возможны мелкие удачные покупки в дом.

Рак

Вас может преследовать чувство душевного одиночества или профессиональной невостребованности. Возможно отчуждение от семьи. Не навязывайте свои правила тем, кто в них не нуждается. О текущих проблемах лучше поговорить с соседями, коллегами, случайными знакомыми. Не стоит заниматься темами недвижимости и наследства. Можно работать с документами, искать полезные сведения. Не исключено получение известия.

Лев

Крупные операции и важные начинания рекомендуется отложить. Будут успешными короткие деловые поездки, небольшие покупки. Сохраняйте все платежные документы. Наведите порядок в архивах (в том числе семейных). Держите под контролем свои скрытые страхи и опасения. Контакты с партнёрами, коллегами, представителями государственных учреждений будут неудачными, если вы в неподходящий момент дадите волю эмоциям.

Дева

Эмоции не должны заслонять вам правду. Чтобы добиться ясности в дружеских и профессиональных отношениях, смотрите на людей и обстоятельства трезво. Участвуя в коллективном начинании, позаботьтесь о дополнительной защите собственных интересов. Общительность, интуиция, наблюдательность помогут вам вовремя получать нужные сведения. Ссору с единомышленником поможет предотвратить доверительная беседа с ним.

Весы

Для продвижения по карьерной лестнице вам сегодня стоит задействовать не столько прямые, сколько обходные пути. Используйте скрытые источники информации и тайные связи. Поддерживайте дистанционное общение со знакомыми издалека. Не расстраивайтесь, если реализация масштабного плана откладывается, учитесь на мелочах. Беседуя со старшими по возрасту или званию, меньше говорите, больше слушайте и думайте.

Скорпион

Сегодня в центр внимания могут попасть вопросы, связанные с удаленной работой, другими городами и странами, путешествиями и командировками. Возможно, вам придётся посетить суд, издательство, таможню, вуз. Планируя сменить среду обитания, уделите особое внимание возможным негативным сторонам своего решения. Адаптация к незнакомым местам может оказаться более сложной, чем вы предполагаете в настоящий момент.

Стрелец

В этот день не стоит поддаваться страхам. Не игнорируйте насущные проблемы, связанные с безопасностью семьи, поисками квартиры, охраной жилья. В профессиональной сфере могут оказаться бесполезными дружеские контакты и семейная протекция. Если вы попали в затруднительное положение, держите связь с работодателем (партнёром, коллегой, клиентом) и старайтесь вовремя передавать им всю нужную информацию.

Козерог

Пополняйте знания и не стремитесь к конкретным свершениям. Срыв планов приведет к пессимизму, а перегрузка - к быстрой потере сил. Нежелательно спешить с важными совместными начинаниями. Не рекомендуется официальное заключение договоров, но при необходимости можно подать заявление или пройти собеседование. Возможны небольшие успехи в рутинной деятельности (консультациях, учебе, переписке, научной работе).

Водолей

Ваши планы могут быть сорваны или отложены. Пауза в делах может быть обусловлена состоянием здоровья или бытовыми проблемами. Возможно, придётся провести совещание, взять на себя чужие обязанности, составить отчет для официальной организации. Могут потребовать обсуждения мелкие вопросы, связанные с научными исследованиями, служебными документами, деловой поездкой, домашним хозяйством, лечебными процедурами.

Рыбы

Люди, которых вы любите, могут быть капризными и чем-то недовольными. Если причина серьёзна, вам лучше знать о ней заранее. Наилучший способ предотвратить конфликт - регулярный обмен новостями, планами и мнениями. Исполняя родительский долг, не выбирайте в качестве карательной меры молчание, обязательно общайтесь с провинившимся ребёнком. Профессиональный или творческий застой будет временным явлением, пишет goroskops.com.

«Золотой Рог».