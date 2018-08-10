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В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат, выступая в рамках деловой программы финала Национального чемпионата молодых профессионалов Worldskills Russia-2018, рассказал о необходимости изменений в системе подготовки специалистов для обеспечения потребности предприятий Дальнего Востока в квалифицированных кадрах.
«Одной из основных задач Агентства является объединение усилий работодателей, колледжей и вузов в подготовке востребованных специалистов», - сообщил Сергей Ховрат. «В целях повышения качества образовательных услуг и ориентации образовательной системы Дальнего Востока на потребности предприятий в соответствии с поручением Президента Российской Федерации был разработан проект Программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока, который был подготовлен Минобрнауки России, Минтрудом России, Минвостокразвития России совместно с АРЧК ДВ. Проект находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации».
Согласно результатам исследования «ВЦИОМ», молодежь Дальнего Востока низко оценивает свои шансы на трудоустройство. 68% выпускников ссузов и 71% выпускников вузов считают, что им будет трудно найти работу по специальности в своем регионе. В свою очередь, только 59% дальневосточных работодателей готовы охарактеризовать программы подготовки специалистов в дальневосточных ссузах и вузах как соответствующие актуальным запросам рынка. В большей степени удовлетворены набором знаний и компетенций работодатели, представляющие бюджетный сектор (государственные и муниципальные компании), - 84 %, в меньшей степени частные компании – 55%. При этом только 11% работодателей участвуют в обсуждении и разработке образовательных программ колледжей и вузов.
«Разработанный проект Программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока направлен на решение проблемы низкой вовлеченности работодателей в процесс подготовки кадров. Основной задачей Программы является повышение доли выпускников, трудоустроившихся на Дальнем Востоке в течение года после выпуска до 70%», - прокомментировал глава АРЧК ДВ.
Ключевыми мероприятиями программы являются:
- сбор и прогнозирование потребностей работодателей Дальнего Востока в кадрах;
- установление контрольных цифр приема в соответствии с выявленной потребностью;
- организация заключения договоров о целевом обучении по востребованным ключевым отраслям экономики ДФО специальностям;
- развитие системы профориентации и поддержки молодежи на рынке труда;
- создание 12 профильных структурных подразделений ведущих российских образовательных организаций ДФО.
«Объединение колледжей, вузов и работодателей в подготовке профессиональных кадров потребует перестройки и переориентации образовательной сети региона на потребности предприятий», - прокомментировал Сергей Ховрат. «На площадке Восточного экономического форума в г. Владивостоке планируется подписать ряд соглашений в сфере обеспечения трудовыми ресурсами инвестиционных проектов между образовательными организациями, работодателями и региональными властями».
Для Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке одним из приоритетных мероприятий Программы является внедрение в систему образования механизмов целевого обучения – привлечение крупнейших компаний к разработке совместных образовательных практико-ориентированных программ, стажировок на предприятиях с наставниками и проектной деятельности.
Напомним, Агентство обеспечивает квалифицированными кадрами компании, работающие на территориях опережающего развития, Свободного порта Владивосток, и реализующие инвестиционные проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. Сегодня Агентство сотрудничает с более чем 270 крупнейшими работодателями Дальнего Востока. Агентство предлагает компаниям пять решений, которые включают подготовку образовательных программ в интересах работодателя, привлечение уникальных специалистов, массовый подбор, проведение исследований рынка труда, информирование о возможностях переезда и трудоустройства на Дальнем Востоке.
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