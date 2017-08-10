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Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
Порядка 20% российских многодетных семей отказались от бесплатной земли, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишут «Известия»со ссылкой на исследование активистов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), только половина выделенных земельных участков хотя бы частично обеспечены необходимой инфраструктурой.
В рамках контроля за исполнением майского указа президента РФ, направленного на улучшение жилищных условий многодетных семей, эксперты ОНФ выяснили, что множество бесплатных земельных участков оказались непригодными для начала строительства. По данным ОНФ, в 2015 году субъекты и муниципальные образования предоставили многодетным семьям около 75 тыс. участков, в 2016 году – 73 тыс. Однако использовать их мешает плохая инфраструктура.
Так, из-за отсутствия газа, воды и электричества многодетные семьи начали массово отказываются от земли. Средств на проведение инженерных коммуникаций за свой счет у них нет. К отказам от предоставленной земли привело и то, что половина участков, выделенных льготникам государством, расположены у болот и оврагов.
В 2015 году от предлагаемой земли отказалась каждая седьмая многодетная семья, а в 2016-м – уже каждая пятая.
«После получения земельного участка многие семьи сталкиваются с необходимостью искать деньги на строительство дома, но провести самим себе водопровод, канализацию, электричество, газ и дорогу — это им точно не по карману. В результате земля вроде есть, а жить по-прежнему негде. Да, региональные и муниципальные власти легко могут сослаться на отсутствие средств. Но тогда или давайте людям участки там, где инфраструктура уже имеется, или признайте неспособность выполнить поручение президента», — сказала изданию член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.
Уточняется, что результаты мониторинга ОНФ будут направлены в правительство РФ и Минстрой России.
Между тем, эксперты прогнозируют, что такая же ситуация будет складываться и с «дальневосточным гектаром». Получив «про запас» участок, многие их владельцы, особенно не жители Дальнего Востока, попросту забросят свой участок, который у них не будет ни средств, ни сил, ни времени осваивать. Для того, чтобы отказаться от затеи осваивать надел в далеком регионе сегодня многим будет достаточно один раз слетать в ДФО на самолете. А в том, что никакой инфраструктуры к многочисленным участкам, к тому же разбросанным на тысячах квадратных километров, не будет подведено, мало кто сомневается. Освоение участков для многодетных показало всю перспективу программы в миниатюре.
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