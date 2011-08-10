Новая крыша требует денег

Через два года в наших с вами извещениях о плате за ЖКУ должна появиться новая строка: к ней прибавятся несколько сотен рублей на капитальный ремонт многоквартирного дома. Правительство решило, что пора, наконец, покончить с сантиментами и воплотить норму действующего Жилищного кодекса, который гласит, что спасение утопающих… простите, ремонт дома – дело рук самих владельцев квартир. И уже лишь потом – забота государства.

Как это ни странно, финансирование ЖКХ в России сродни исследованию элементарных частиц в физике. И то, и другое – дорогостоящее занятие, результаты которого нельзя пощупать руками. Если в конце 1980-х в СССР ежегодно капитально ремонтировалось около 4% жилого фонда, то к 2005 году эта цифра упала в десять раз. Осознав масштабы бедствия, власти решили, что пора перебросить растущие нефтяные доходы на что-то реально важное и создали Фонд содействия реформированию ЖКХ. С 2006 года эта структура направляет в регионы десятки миллиардов рублей, которые теоретически должны были послужить горючим для заглохшего ремонтного механизма. Но вот беда: по итогам 2010 года Фонд приостановил перечисление денег в 38 субъектов РФ. Причина проста: местные власти не смогли отчитаться за их расходование по канонам закона N 185-ФЗ. То есть проблема уже не в том, что денег нет. Их просто не могут нормально пустить в дело.

Да и ладно бы миллиарды из бюджета. В действующие тарифы платы за ЖКУ, между прочим, тоже заложена инвестиционная составляющая. То есть определенная часть денег, которые мы ежемесячно платим за квартиру, должна идти на тот самый капремонт. Что с этими деньгами, где они, на что тратятся – не признается никто. По тому самому закону N 185-ФЗ каждый из регионов к 1 июля должен был представить свою инвестпрограмму, но сделали это лишь 20% губернаторов. Вице-премьер Дмитрий Козак недавно даже пригрозил нерасторопным чиновникам уголовными делами за должностную халатность. Но пока вице-премьер грозит, правительство уже определилось, за чей счет банкет.

В 2013 году Фонд содействия реформированию ЖКХ должен прекратить свое существование. Как сообщил «Клерк.Ру» первый зам гендиректора Фонда Владимир Талалыкин, самым реальным вариантом продолжения реформы сегодня считается создание не одного распределяющего центра, а сразу нескольких десятков – в рамках каждого отдельного региона. Такие местные фонды будут наполняться из трех источников. Первый – транши из Москвы (как же без них). Второй – бюджет самого региона. И наконец, третий – наши с вами, дорогие сограждане, карманы. Ожидается, что за десять лет доля последнего источника постепенно вырастет настолько, насколько это возможно без риска вызвать революцию. Для начала обещано, что ставка не будет превышать 10 рублей в месяц с квадратного метра, то есть хозяевам 40-метровой двушки придется платить около 400 рублей.

Короче, граждан мягко подталкивают к тому, что протекающая крыша и неработающий лифт – это в первую очередь их личные проблемы. «Сегодня нет препятствий к тому, чтобы собственники дома собрались вместе, решили, что им нужно для ремонта, сколько они готовы заплатить с квадратного метра, после чего наняли подрядчика и контролировали его работу, - говорит Талалыкин. - Или же пошли в банк, показали протокол собрания и попросили кредит на ремонт. Но сегодня много противоречий между самими собственниками. Того, кто живет на последнем этаже, больше интересуют крыша и лифт, того, кто на первом, волнует подвал, ну, а лифт, как понимаете, его не интересует вовсе».

"Без введения нормы об обязательных платежах не обойтись, - пресекает все сомнения чиновник. – Иначе будут точечные решения по сознательным (и состоятельным) собственникам, а весь остальной жилищный фонд так и будет «висеть». Мы не сможем изменить картину, которая была последние 20 лет».

Ведь вот что интересно. Приватизация квартир всегда была чуть ли не главным аргументом в спорах о том, а что, собственно, дали народу реформы последних двадцати лет. «Мы сделали вас хозяевами», - с чувством выполненного долга заявляли новые власти обитателям однушек и двушек в «хрущевках», «брежневках» и панельных советских девятиэтажках. Но в мире куда шире распространена модель, при которой у многоквартирного дома – один хозяин, он и решает, как тратить деньги на его содержание, выставляя затем жильцам счета за аренду. А Россия оказалась одной из немногих стран, где десятки и сотни разрозненных владельцев вынуждены решать, что делать со своим общим муравейником. А что из этого получается, мы прекрасно знаем. Наши люди, как правило, не хотят вдаваться в подобные хитросплетения. Ну а тем, которые хотят, профессионалы коммунального бизнеса быстро укорачивают хотелку.

В общем, все, что можно сейчас понять – это то, что совсем скоро власть прибавит мощности насосу, высасывающему деньги из наших карманов. Покупатели жилья в новостройках еще имеют шансы наблюдать, куда и на что они тратятся. А остальным, видимо, придется пробивать новую дырку в ремне.