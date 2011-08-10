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ФАС пошла войной на SMS
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), потребовавшая от российских сотовых операторов сделать равной длину SMS на английском и русском языках, не удовлетворилась оправданиями операторов и готовит запрос в международные инстанции. В ближайшее время ФАС направит запрос в Международный союз электросвязи (ITU), Ассоциацию GSM (GSMA), а также ведущей пятерке производителей сотовых телефонов.
Несмотря на то что длина SMS на английском и на русском языках изначально была разной (на английском 160 символов, а на русском - 70), жалобы от абонентов сотовых компаний начали поступать только сейчас. "Нам известно, что SMS на русском и английском всегда отличались, но мы начали разбирательство с этим только сейчас, потому что жалобы от абонентов на этот "казус" стали поступать только весной 2011 г.", - пояснил ComNews начальник управления контроля транспорта и связи ФАС Дмитрий Рутенберг.
Сначала чиновники обвинили в дискриминации русского языка операторов, работающих в России, но, получив пояснения о том, что операторы работают на предложенном оборудовании и по утвержденным мировым стандартам (см. новость ComNews от 5 августа 2011 г.), переадресовали претензии. "Мы получили объяснения операторов связи и теперь намерены обратиться с запросом в ITU и GSMA, а также к ведущим производителям сотовых телефонов с тем, чтобы русский язык был уравнен в правах с английским", - сказал репортеру ComNews Дмитрий Рутенберг.
Производители оборудования и эксперты убеждены, что и в случае с международными организациями, и с вендорами ФАС не удастся изменить ситуацию с русскоязычными SMS. "Если вводить новую кодировку для кириллицы и менять оборудование под нее в России, то получать SMS нового формата смогут только владельцы новых телефонов, а на старых телефонах или при отправке SMS, например, на Украину пользователь не будет уверен, что получатель сообщения сможет его прочитать", - рассуждает главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин.
Нет смысла обращаться и к вендорам. "Самый верный путь - это общение со стандартизирующими организациями, потому что производители оборудования будут руководствоваться стандартами, которые нам присылают из ITU и других организаций", - говорит руководитель пресс-службы компании Ericsson в России Сергей Скрипников.
"Вряд ли ФАС удастся договориться с международными организациями, скорее всего, они получат отписку, у наших антимонопольщиков просто нет средств воздействия на международные организации", - рассуждает о перспективах обращения ФАС Эльдар Муртазин.
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