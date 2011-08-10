Десятилетняя девочка обнаружила уязвимость в смартфонах

На конференции DefCon десятилетняя девочка под ником CyFi рассказала об «уязвимости нулевого дня» в играх на платформах iOS и Android. По словам экспертов, это новый класс уязвимостей для мобильных операционных систем.

В интервью CNET девочка рассказала, что обнаружила проблему в январе 2011 года, когда задалась целью ускорить процесс выращивания виртуальных овощей в соответствующих проектах. По словам CyFi, ей надоело ждать по десять часов реального времени, пока вырастет кукуруза. Поэтому она решила попробовать перевести вперед часы на смартфоне.

Как оказалось, этого достаточно для обмана многих игр. В особо запущенных случаях может потребоваться отключить Wi-Fi. В качестве награды за обнаруженную уязвимость CyFi, а точнее, ее мама, получит $100, пишет Onliner.by.