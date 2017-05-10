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В Находке впервые прошел экологический батл
Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», информирует о результатах очередного этапа масштабного проекта «Экомарафон» - интеллектуального экологического батла среди молодежи Находки, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В экобатле сразились школьники и студенты Находкинского городского округа. Участники батла показывали свои презентации и видеофильмы о морских млекопитающих. Новый формат творческого конкурса - экобатл - хорошая возможность привлечь современных молодых людей к вопросам экологии, охраны морских животных, активной гражданской позиции. Напомним, что в Приморье действует Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2020 годы, в которой подобные мероприятия всячески поддерживаются.
Для участия в битве было подготовлено 38 работ, в финал вышли 12 - по четыре участника в трех возрастных группах: 1 группа - ученики пятых-восьмых классов, 2 группа - ученики девятых-одиннадцатых классов, 3 группа - студенты профессиональных и высших учебных заведений. Жюри из представителей управления образования и отдела по делам молодежи Находки определило победителей по итогам публичной защиты работ. Конкурсанты ответили на блиц-вопросы жюри, соперников и зрителей. Победителями конкурса стали София Мустяц (МБОУ «СОШ №19 «Выбор»), Александра Хатковская (МБОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс») и Ольга Шепетун (колледж филиала ДВФУ в Находке).
«Восточный Порт» и «Управляющая портовая компания» подготовили в подарок для лауреатов батла современные гаджеты - электронные планшеты. Подарки для остальных участников финала учитывали тематику мероприятия: экокубы для выращивания растений, многоразовые тетради и наборы для кемпинга из экологичных материалов.
- Участники конкурса показали искренний интерес к вопросам защиты моря и достойную гражданскую позицию. Очень важно, что в нашем городе подрастает столько граждан, неравнодушных к природе своего родного края, - отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.
«Вместе бережем планету» - под таким девизом «Экомарафон-2017» объединил множество интересных социально значимых событий для Находки и Приморского края: озеленение улиц Находки и Врангеля; субботники на популярных городских пляжах, очистку морского дна аквалангистами; научную экспедицию Морского государственного университета (МГУ) им. Г.И. Невельского по изучению содержания микропластика в Японском море; экологические туры на территорию АО «Восточный Порт» с демонстрацией инновационных экологических систем защиты окружающей среды.
Самым масштабным мероприятием «Экомарафона-2017» станет летний экологический арт-хеппенинг во Владивостоке, детали которого организаторы пока держат в секрете. Известно, что посвящён он будет проблемам утилизации пластика.
На фото: Школьники и студенты Находкинского городского округа сразились в экобатле.
Фото пресс-службы АО «Восточный порт».
Анжелика ГРИДНЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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