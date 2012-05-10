Во Владивостоке начинает работу первый Тихоокеанский детский форум

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Завтра, 11 мая, на базе санатория «Седанка» откроется первый Тихоокеанский детский форум. В мероприятии примут участие 40 школьников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: США, Южной Кореи, Китая, Вьетнама и России.

Тихоокеанский детский форум будет проходить с 11 по 13 мая. Для участия в форуме приглашены школьники 14-17 лет из стран АТР, владеющие русским языком.

Мероприятие проводится некоммерческим партнерством «Модель ООН на Дальнем Востоке» при поддержке фонда «Русский мир», а также Дальневосточного Федерального университета. Среди партнеров проекта - департамент образования и науки Приморского края, департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края.

Основная цель Тихоокеанского детского форума – познакомить школьников из стран АТР с российской культурой и русским языком, а также определить победителей конкурса проектов, направленных на популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом.

По итогам форума будет создан клуб «Дети «Русского мира», в рамках которого дети смогут общаться и становиться друзьями.

Организаторы мероприятия искренне надеются на то, что заложенные в раннем возрасте любовь к России и русской культуре в перспективе будут способствовать развитию Владивостока как центра сосредоточения талантливой молодежи со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.