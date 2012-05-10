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Акунин, Быков, Улицкая, Макаревич и другие совершат прогулку по Москве 13 мая

10 Мая 2012, 20:59 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), ставший одним из лидеров зимних акций оппозиции, в своем блоге заявил, что вместе с известными литераторами и музыкантами намерен в следующее воскресенье, 13 мая, совершить акцию-эксперимент под названием "Контрольная прогулка" по Бульварному кольцу от памятника Пушкину до памятника Грибоедову.

"Поскольку в городе Москве, оказывается, запрещено гулять по бульварам и скверам Группа отчаянных граждан, в основном литераторов, решила совершить марш-бросок от памятника Пушкину на Пушкинской площади до памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, - пишет Акунин. Цель эксперимента - установить: можно ли все-таки москвичам свободно гулять по собственному городу или нужно получать какой-то специальный пропуск?".

Писатель опубликовал список тех, кто выйдет на прогулку вместе с ним: Дмитрий Быков (лауреат всех жанров литературы), Сергей Гандлевский, Дмитрий Глуховский, Леонид Зорин, Алексей Кортнев, Юлия Латынина, Андрей Макаревич, Сергей Пархоменко, Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая, Ирина Ясина.

"Мэра города Москвы, депутатов Московской городской думы, а также всех желающих понаблюдать за этой рискованной операцией под кодовым названием "Контрольная прогулка" приглашаем к памятнику Пушкину в ближайшее воскресенье, 13 мая, в полдень", - пишет Акунин.

Оппозиционные "гуляния" начались после того, как 6 мая более 400 человек были задержаны за противоправные действия в центре Москвы во время акции "Марш миллионов". Участники акции должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и там провести митинг. Однако часть людей свернула с маршрута и попытались прорвать полицейское оцеплением.

Полиция также проводила задержания участников "гуляний", пишет РИА Новости.

"Золотой Рог".

Автор: РИА "Новости"
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