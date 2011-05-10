Авиабилеты подешевели для всех

С 1 апреля авиаперевозчики начали полеты в рамках правительственной программы субсидирования авиаперелетов жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны. И на сегодняшний день продано уже около 18 тысяч билетов.

Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, продажа льготных билетов в авиакомпаниях началась с 1 марта. Схема продажи билетов максимально упрощена - нужно просто прийти в авиакассу с паспортом. В 2011 году воспользоваться льготой на авиаперелеты смогут 137 тысяч приморцев. Самым популярным направлением остается маршрут – «Владивосток - Москва – Владивосток», льготными билетами по нему в 2010 году воспользовались почти 60 тысяч человек. Сегодня стоимость билета по этому направлению не превышает 13 тысяч рублей благодаря заполняемости рейсов. Кроме того, с 2010 года помимо Москвы и Санкт-Петербурга приморцы получили возможность приобрести льготные билеты в Петропавловск-Камчатский, Якутск, Анадырь, Магадан. В свою очередь, жители этих территорий могут прилетать в Приморье летом на отдых.