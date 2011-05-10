Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Япония не приостановит участие в проектах на российском Дальнем Востоке
Токио не намерен уменьшать свое участие в развитии российского Дальнего Востока, несмотря на недавнее разрушительное стихийное бедствие в Японии. «Я думаю, что об этом не стоит беспокоиться», - заявил в интервью «Интерфаксу» старший замглавы МИД Японии Ютака БАННО.
По его словам, учитывая изменение стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеим странам будет выгодно выстроить партнерские отношения.
«Это, конечно, входит в интересы не только наших двух стран, но и в интересы построения мира и стабильного развития АТР в целом», - подчеркнул японский дипломат.
Он напомнил, что, например, Япония намерена сотрудничать с Россией для успешного проведения саммита АТЭС в 2012 году.
«Во Владивостоке японская компания оказывает техническое содействие в строительстве мостов к площадке проведения саммита. Японская компания участвует и в установке турбин высокоэффективных генераторов, которые будут подавать в здание, где пройдет саммит АТЭС, тепло и электроэнергию», - отметил г-н Банно.
В марте этого года во Владивостоке также объявлено о начале проекта по производству автомобилей компании Toyota.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки