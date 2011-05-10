Япония не приостановит участие в проектах на российском Дальнем Востоке

Токио не намерен уменьшать свое участие в развитии российского Дальнего Востока, несмотря на недавнее разрушительное стихийное бедствие в Японии. «Я думаю, что об этом не стоит беспокоиться», - заявил в интервью «Интерфаксу» старший замглавы МИД Японии Ютака БАННО.

По его словам, учитывая изменение стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеим странам будет выгодно выстроить партнерские отношения.

«Это, конечно, входит в интересы не только наших двух стран, но и в интересы построения мира и стабильного развития АТР в целом», - подчеркнул японский дипломат.

Он напомнил, что, например, Япония намерена сотрудничать с Россией для успешного проведения саммита АТЭС в 2012 году.

«Во Владивостоке японская компания оказывает техническое содействие в строительстве мостов к площадке проведения саммита. Японская компания участвует и в установке турбин высокоэффективных генераторов, которые будут подавать в здание, где пройдет саммит АТЭС, тепло и электроэнергию», - отметил г-н Банно.

В марте этого года во Владивостоке также объявлено о начале проекта по производству автомобилей компании Toyota.