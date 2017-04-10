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Делегация из Приморья принимает участие в Саммите губернаторов стран СВА

10 Апреля 2017, 10:57 | Дальний Восток

22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит 9 и 10 апреля в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края возглавляет губернатор Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В состав официальной миссии также вошли представители органов власти, Инвестиционного Агентства Приморского края, бизнес-сообщества, сферы культуры и средств массовой информации.

Саммит – 2017 будет посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В форуме принимают участие пять регионов-партнеров: Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.

Главным событием форума станет конференция губернаторов регионов, по итогам которой традиционно принимаются стратегические решения в области развития торговли, экономики, инвестиций, культуры.

Кроме того, Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским запланирован ряд отдельных встреч с главами регионов-участников.

В рамках переговоров с Губернатором префектуры Тоттори Хираи Синдзи планируется подписание двух соглашений – о сотрудничестве в области переработки бытовых отходов и об организации туристических маршрутов с участием туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо».

Также в рамках Саммита пройдут профильные отраслевые советы по экономике, охране окружающей среды, конференция представителей средств массовой информации и выставка произведений искусств регионов стран Северо-Восточной Азии. В мероприятиях примут участие члены делегации Приморья.

По словам директора департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова, участие Приморского края в форуме имеет стратегическое значение для всей страны.

«В нынешних условиях сложной международной обстановки и санкционного давления на нашу страну важность развития именно региональных связей очевидна. Саммит стран СВА – это прекрасный инструмент в реализации национальной политики в регионе Северо-Восточной Азии», – подчеркнул глава ведомства.

Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич также отметила важность данного события и подчеркнула, что партнеры из стран СВА сейчас очень важны для России.

Отметим, 23-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии пройдет в Приморье.

Справочно: Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии впервые проведен в 1994 году с целью развития регионального экономического сотрудничества между территориями бассейна Японского моря, углубления взаимопонимания и укрепления дружественных связей между регионами-соседями.

Мероприятия Саммита направлены на выработку единой региональной политики в области экономики, охраны окружающей среды, туризма, культуры, детских и молодежных обменов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: саммит  форум  китай  кангвон  северо-восточная азия  цзилинь  Монголия  южная корея 



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