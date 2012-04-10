Погодные аномалии, или Некоторые рассуждения о климатическом оружии

Оказывается, непомерная жара и пожары 2010 года в России - это не природное явление, а происки Пентагона. Погодные аномалии последнего времени в очередной раз заставили любителей теорий заговора вспомнить о неком климатическом оружии, с помощью которого враги из-за границы провоцируют в недружественных странах природные катаклизмы.

Об этом всерьез рассуждают ученые и эксперты в прессе и на телевидении. «ЗР» публикует статью из журнала «Независимое военное обозрение», объясняющего, что такое «погодное» оружие и существует ли оно в принципе. По определению из «Военного энциклопедического словаря», климатическое оружие - это «метеорологическое оружие, предназначенное для искусственного изменения погоды и климата в целях нанесения противнику ущерба».

Досье «ЗР»

У истоков теории климатического оружия стоял гениальный ученый Никола ТЕСЛА (1856-1943), серб по национальности. Он выступил с идеями искусственного воздействия на ионосферу Земли и беспроводного электричества. Практически получил стойкую искусственную шаровую молнию. Одна из версий мощного Тунгусского взрыва в 1908 году - это плачевный результат неосторожного эксперимента, проведенного Теслой. А незадолго до своей смерти в 1943 году сербский гений заявил, что способен зажечь небо. На основе своих разработок ученый говорил и о возможности создания невидимого купола над любой страной, абсолютно непроницаемого для любых летательных аппаратов, и о лазерном оружии, и об «электронной» пушке.

Над созданием подобного чудо-оружия американские ученые начали работать еще в 1960-е годы. В 1962 году стартовал проект «Яростная буря», в рамках которого впервые была применена техника рассеивания йодидов серебра в облаках с целью минимизировать силу ураганов. Иной раз специалистам действительно удавалось уменьшить силу урагана на 10-30%, но чаще всего ничего не получалось.

Проект свернули в 1983 году. Ученые так и не смогли усмирить ураганы, но получили неожиданный результат, научившись вызывать дождь. Йодид серебра и теперь используется для разгона облаков перед праздниками.

«Шпинат» против вьетнамских партизан

Во время войны во Вьетнаме американские летчики рассеивали йодистое серебро в дождевых облаках, чтобы вызвать тропические ливни. Операция носила кодовое название «Проект «Шпинат» и была направлена на уничтожение тропы Хо Ши Мина, по которой Северный Вьетнам снабжал оружием, продовольствием и горючим отряды Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

Американцам удалось вызвать проливные дожди, частично парализовать снабжение партизан, но эффект был кратковременным, а денег требовал огромных. После этой войны, в 1977 году, ООН подписала Конвенцию «О запрещении военного и любого иного враждебного использования средств воздействия на окружающую среду».

Американцы испугались, что «Русский дятел» проникает в их дома

В СССР тем временем пытались научиться влиять на атмосферу Земли через магнитосферу. Соответствующие опыты проводили в 1970-е годы специалисты НИИ тепловых процессов (ныне - Исследовательский центр имени Келдыша). С подводного ракетоносца в Приполярье проводились пуски ракет с источником плазмы мощностью до полутора мегаватт. Ученых и военных больше всего интересовали радионевидимость объектов и магнитные бури как средство атаки.

А в 1980-е американские газеты писали о таинственном «Русском дятле» - системе управления погодой, которая якобы излучает низкочастотные волны, способные вызывать возмущения в атмосфере и изменять направление струйных воздушных течений. Продолжительную засуху в Калифорнии в 1985-1991 годах американцы связывали именно с грозным «Дятлом». Отдельные газетчики даже пугали граждан США, что сигнал «Дятла» «психоактивен», «он улавливается проводами электросети и через них втекает в наши дома».

В 1988 году Федеральная комиссия по связи США провела расследование и наконец выяснила назначение «Русского дятла». Этот засекреченный объект находился недалеко от Чернобыльской АЭС в городе Чернобыль-2. Высота антенн передающей станции - 2150 метров, длина 800 метров. В систему входило несколько радаров, обеспечивающих почти полное перекрытие лучей по периметру СССР.

«Русский дятел» оказался мощной загоризонтной РЛС советской системы предупреждения о ракетном нападении. Она отслеживала изменения состояния ионосферы, которые возникают при включении ракетных двигателей. При этом излучение велось с частотой от нескольких до двух десятков мегагерц, что улавливает человеческое ухо. Звук напоминал долбежку дятла - отсюда и название.

Через несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС эксплуатация РЛС приостановилась - она попала в зону отчуждения. И стало ясно, что использовать «Дятла» по назначению невозможно.

«Ураганное» оружие

СССР активно занимался и ураганами. В начале 1980-х годов совместно с Кубой и Вьетнамом начались исследования тайфунов. Военные искали те места тайфуна, воздействуя на которые можно было бы уменьшать или увеличивать его мощность, разрушать или изменять траекторию с помощью специальных реагентов.

Уже тогда стало ясно, что, рассеивая с самолета эти вещества в «глаз» тайфуна, в его тыловую или переднюю части, можно, создавая разность давлений и температуры, заставить его ходить по кругу или стоять на месте. Проблема состояла лишь в том, что нужно было ежесекундно учитывать множество постоянно меняющихся факторов. Работы по воздействию на тайфуны были свернуты в 1990-е годы.

«Сура» против HAARP

В конце 1970-х годов в рамках геофизических исследований возле города Васильсурска Нижегородской области построили многофункциональный радиокомплекс «Сура». Он предназначен для изучения ионосферы. «Сура» функционирует и по сей день, но всего по 100 часов в год, так как у нижегородского Научно-исследовательского радиофизического института не хватает денег на электроэнергию для экспериментов. Один день интенсивной работы «Суры» может лишить полигон месячного бюджета.

Американцы построили свой аналог «Суры» - HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program - «Проект активного исследования авроральной области»). Сначала появился комплекс на Аляске площадью 14 га, потом в Норвегии. Официально считается, что это самый мощный нагреватель ионосферы на Земле.

Изначальная функция HAARP заключалась в обеспечении бесперебойной связи с американскими подлодками. Сегодня исследования ионосферы продолжаются, ибо от нее зависит качество радиосвязи, в первую очередь при задействовании спутниковых группировок.

Как американскую систему превратили в «климатическое оружие»

По всей видимости, серьезный размах американских работ и их нескромное финансирование и породили немыслимое количество слухов и обвинений в адрес данного комплекса. Поэтому HAARP и стали называть составной частью «американской системы климатического оружия».

HAARP и обвиняют во всех мыслимых природных катаклизмах российские чиновники, военные и даже ученые. Российские СМИ неоднократно цитировали депутата Госдумы третьего созыва от КПРФ Татьяну АСТРАХАНКИНУ, заявившую, что «катастрофическое наводнение в Германии, Франции и Чехии, смерчи у берегов Италии, где смерчей отродясь не бывало, - не что иное, как пагубные последствия испытаний американцами геофизического оружия».

В 2002 году депутаты даже подготовили обращения к президенту Владимиру ПУТИНУ и в ООН с требованиями создать общую международную комиссию по расследованию проводимых на Аляске экспериментов. Странный документ подписали аж 90 народных избранников. В том же 2002 году Комитет по обороне вынес на обсуждение проблему пагубного воздействия на климат экспериментов по воздействию на ионосферу и магнитосферу Земли, проводимых HAARP. «Околоземное пространство, ионосфера, магнитосфера могут оказаться под активным влиянием со стороны HAARP, провоцируя техногенные катастрофы», - уверял бывший председатель комитета по обороне Андрей НИКОЛАЕВ.

Но самым известным выступлением по поводу климатического оружия, конечно, стали пьяные откровения лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО. На известной видеозаписи от 2003 года вице-спикер Госдумы пригрозил тогдашнему президенту США Джорджу БУШУ в связи с вводом войск в Ирак: «Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, б..., - и вся страна твоя будет под водой Атлантического, Тихого океана. Ты с кем шутишь, б...?»

Люди, всерьез обсуждающие «погодные» происки врагов, обнаруживаются не только в России. Так, метеоролог Скотт СТИВЕНС утверждал, будто бы ураган «Катрина» в 2005 году был направлен на США с помощью разработанного еще в Советском Союзе секретного климатического оружия, основанного на принципе электромагнитного генератора. Он утверждал, что наблюдаемые в радиоэфире на коротких волнах доказывают существование «русской машины контроля над погодой» - упомянутого выше радиокомплекса «Сура».

Не постеснялся говорить о «природном» оружии и президент Венесуэлы Уго Чавес - он в прошлом году обвинил HAARP в землетрясениях в Китае и на Гаити. Чавес уверял, что о разрушительных результатах «испытаний, проведенных ВМФ США», он узнал из доклада, якобы «подготовленного российским Северным флотом». Хотя в действительности Северный флот РФ подобного доклада не обнародовал вовсе.

Россию тоже по меньшей мере однажды обвиняли в использовании «тектонического оружия». В апреле 2002 года после землетрясения в Тбилиси лидер партии зеленых Грузии Георгий ГАЧЕЧИЛАДЗЕ заявил, что толчки были вызваны российскими военными искусственно с помощью Эшерской станции по сейсмическому наблюдению в Абхазии.

Возможно ли климатическое оружие

Никаких реальных доказательств того, что HAARP, «Сура» или другие разработки США или России пагубно воздействуют на природу, не существует. Большинство ученых, изучающих атмосферные явления, вообще сомневается, что малая энергия высокочастотных излучателей способна запустить процессы мощных природных катаклизмов. Солнце ежедневно обрушивает на ионосферу на порядки большее количество энергии, а атомные взрывы за секунду направляют в земную кору мощь, несопоставимую с излучением даже тысяч антенн HAARP. Тем не менее, к катастрофам ни солнечная активность, ни ядерные испытания не приводят.

Пока климатического оружия не существует, успокаивает Владимир КУЗНЕЦОВ, директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук. Ученые его только обсуждают и предпринимают попытки его разработать. А так как многое и по сей день остается загадкой, то о конкретных разработках речи и быть не может, пишет «Независимое военное обозрение».

«Золотой Рог».