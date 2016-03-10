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Подводный атомоход ТОФ наконец-то отремонтировали

10 Марта 2016, 11:23 | Дальний Восток

Прошедшая ремонт и модернизацию атомная подлодка «Кузбасс» (проект 971), вернётся в состав флота до конца марта, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«В соответствии с программой судоремонта и модернизации атомных подводных лодок существующих в ВМФ проектов до конца марта месяца текущего года в состав подводных сил Тихоокеанского флота после ремонта на приморском предприятии "Звезда" будет возвращена атомная многоцелевая подводная лодка проекта 971 "Кузбасс"», говорится в релизе министерства.

Отмечается, что на подлодке «обновлены системы жизнеобеспечения, радиотехническое и гидроакустическое оборудование». Согласно сообщению, «АПЛ "Кузбасс" проходит последний этап заводских ходовых испытаний». Субмарина находилась в ремонте с 2009 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ТОФ  атомоход  атомная подводная лодка  ракета  ядерное оружие  апл 



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Комментарии

  • РЎРѕРЅ21:22, 10.03.2016#

    Наследие СССР. Их списывать уже пора. Они морально устарели.

  • Кречет21:40, 10.03.2016#

    Сколько денег воровали за эти семь лет. Сколько строил Брежнев, до сих пор работает. Но ни чего не работает что построи Вова. А потому что ни чего не построил.

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