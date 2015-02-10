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На Дальний Восток пришли северные холодные антициклоны
Вроде бы все шло к ранней весне, но капризная зима рассудила по-своему. И в минувшее воскресенье свое господство на Дальнем Востоке восстановили северные холодные антициклоны. Резко понизилась температура, подул сильный ветер. По счастью, и зима не так уж всесильна и вечна – уже во вторник во всем регионе наметится потепление и улучшение погоды в целом. Что касается Приморья, то погоду, как обычно, определяет поле повышенного атмосферного давления, местами возможен небольшой снег.
В четверг во ВЛАДИВОСТОКЕ может выпасть снег. Дневная температура на этой неделе выше 6-10 градусов мороза не поднимется. С наступлением сумерек температурный фон в столице Приморья понижается до отметок минус 11-16.
А вот в ХАБАРОВСКЕ снег ждут во вторник, четверг и пятницу. Днем температура в столице соседнего края сохранится в пределах 8-11 градусов мороза. После захода солнца воздух в городе на Амуре остывает до 12-17 ниже нуля.
Осадки в виде снега возможны в среду в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температура здесь подрастет до 7-12 градусов мороза. Да и ночами воздух в столице Амурской области хоть немного теплее – минус 13-18.
Во вторник, среду, пятницу и субботу пойдет снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. При этом дневная температура не превысит 3-6 градусов мороза. В ночное время температура в столице островной области понижается до минус 10-15.
Зато в МАГАДАНЕ в ближайшую неделю никаких осадков не ожидается. В дневное время температура поднимется до 7-10 градусов мороза. По ночам же воздух в столице Магаданской области становится холоднее – до 12-16 ниже нуля.
Очень снежной будет эта семидневка в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – снегопад прекратится только в воскресенье. Дневная температура сохранится в пределах 1-3 градусов мороза. Довольно мягкая погода в столице Камчатского края и ночью - минус 5-7.
По данным Интернета. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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