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"Серебряный Лучник": "МегаФон" отметил специальным призом "Анатомию творчества"

10 Февраля 2014, 21:50 | Дальний Восток

В столице Приморья подвели итоги III региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.  Специальный приз от официального партнера премии – компании «МегаФон» -  получил художник Геннадий Антропов, инициатор создания АНО «Благое дело», автор проекта «Анатомия творчества».

На суд жюри «Серебряного Лучника» в этом году было представлено 54 проекта в области социальных  и бизнес-коммуникаций, продвижения территорий и здорового образа жизни. На официальной церемонии  награждения  эксперты назвали имена  четырех главных победителей, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".

А специальный приз от компании «МегаФон», выступившей официальным партнером премии, получил  художник из Владивостока Геннадий Антропов. Он является инициатором создания автономной некоммерческой организации «Благое дело» и автором «Анатомии творчества» - социального  добровольческого проекта, в рамках которого дети и молодежь с ментальной инвалидностью обучаются  изготовлению и росписи керамики.  

«Приморское отделение компании «МегаФон» решило отметить специальным призом проект Геннадия Антропова «Анатомия творчества» по нескольким причинам, - отметил директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. - Прежде всего,  его работа  вызывает огромное уважение: воплотить в жизнь не имеющий аналогов социальный проект, собрать вокруг себя множество различных специалистов, помогать людям с ограниченными возможностями - это настоящее благое дело. Тема благотворительности всегда была близка «МегаФону», и  мимо такого проекта  мы не могли пройти. К тому же, наша работа в чем-то схожа. «Благое дело» многое делает для устранения барьеров между людьми. «МегаФон», предоставляя качественную, надежную связь, стирает расстояния при общении».

Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» присуждается в 17-й раз. Это одно из авторитетных событий в сфере PR в России.

Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» была зарегистрирована во Владивостоке в 2008 году. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов  по зрению, детей и взрослых с отставанием  развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с отклонениями в психике.

ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Марины Божко.

 

 

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Теги: Серебряный лучник  Благое дело  Мегафон 



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