Проект "Посмотри на Владивосток" взял приз зрительских симпатий премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Во Владивостоке подвели итоги III региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Церемония награждения победителей и авторов самых ярких проектов региона состоялась в пятницу, 7 февраля, на площадке отеля «Аванта».

Выбору лидеров в четырех конкурсных номинациях предшествовала серьезная работа жюри. Больше месяца эксперты оценивали качество реализации 54 проектов со всего Дальнего Востока – новизну идей, которые легли в их основу, коммуникационную стратегию и тактику, а также эффективность использованных механизмов и результат. По итогам заочного голосования были определены 12 финалистов, которые вошли в шорт-лист региональной премии и были допущены к этапу публичных защит, сообщили ZRPRESS.Ru в исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Открытые презентации, прошедшие 7 февраля во Владивостоке, вызвали высокий интерес в профессиональном сообществе и активный отклик у гостей мероприятия, чьи вопросы и комментарии стали немаловажным фактором при принятии решения экспертной комиссией. Как отметил председатель жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток Валерий Левченко, подведение итогов сопровождалось оживленной дискуссией, ведь каждый проект-финалист был по-своему интересен и имел свои сильные стороны.





«Мы дали возможность высказаться каждому члену жюри, проанализировали оценки, полученные участниками в ходе этапа заочного голосования, и учли реакцию публики, за которой могли наблюдать в процессе открытых презентаций, - пояснил Валерий Левченко. – Это очень интересная и вместе с тем невероятно сложная работа, и мы постарались выполнить ее так, чтобы наша оценка профессиональных заслуг финалистов была предельно объективна».

По результатам прохождения двух конкурсных туров обладателями премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» - Дальний Восток стали:

Лучший проект в области бизнес-коммуникаций:

• Международная конференция «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России». Куратор: Анастасия Бражина, г. Владивосток.

Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности:

• «Кинокурс». Автор: Тихон Макаров, г. Владивосток.

Лучший проект в области развития и продвижения территорий:





• Комплексный коммуникационный проект «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ». Автор: коммуникационное агентство «АГТ», филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Якутск (БГУЭП) и Правительство Республики Саха (Якутия).

Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни :





• «Велосипедизация Владивостока». Автор: Евгений Мамаев, г. Владивосток

В номинации «Мастер», кандидатуры в которой выдвигаются членами жюри, победила учредитель пиар-агентства FEFER Ольга Фефер.

В рамках церемонии награждения победителям были вручены памятные подарки от оператора премии – коммуникационного агентства «АГТ-Восток» и HR-партнера конкурса – компании HeadHunter, а также главная награда – дипломы III региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, являющиеся знаком высшей оценки и признания их профессиональной деятельности в сфере коммуникаций. Все финалисты были также отмечены сертификатами, подтверждающими их включение в шорт-лист конкурса и памятными подарками от дальневосточного филиала HeadHunter и автора проекта «Посмотри на Владивосток», а соискатели, не вышедшие в финал, – сертификаты участников.

Приз зрительских симпатий и большинство голосов гостей дня завершающих мероприятий премии получил проект-финалист

• «LOOK at VLADIVOSTOK» // «ПОСМОТРИ на ВЛАДИВОСТОК». Автор: Вита Маслий, г. Владивосток.





Специальными призами от исполнительной дирекции, жюри и партнеров III региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток были также отмечены:

• Книга «Дальний Восток: современный путеводитель». Автор: Анастасия Бражина, г. Владивосток.

• Внедрение системы международного экологического менеджмента. Автор: Владимир Репин, г. Биробиджан

• Благотворительная акция «Подарок дедушке и бабушке». Автор: Василиса Корекова, г. Владивосток.

• Благотворительный проект «Открытые сердца». Автор: Виктория Корнилова, преподаватель Северо-Восточного федерального университета (г. Якутск), и ее студенты

• Общественный книжный шкаф «уличная библиотека». Автор: Общественная молодежная палата при Думе города Владивостока

• «Анатомия творчества». Автор: Геннадий Антропов, руководитель АНО «Содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело».





Проект "Анатомия творчества" отмечен специальным призом Приморского отделения компании «МегаФон».

• Вязаный стрит-арт во Владивостоке (акция «Завяжи»), «Перекрестки возможностей», «Добрые игры», акции «Дари тепло» и «День красоты». Автор: МКУ «Молодежный ресурсный центр» г. Владивостока

•Кампания по пропаганде здорового образа жизни среди населения г. Владивостока, арт-проект «Видеть прекрасное ты можешь» и «Прогулка с врачом».





Автор: КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

• «Маленькому пассажиру – большое внимание!». Автор: Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю

• Основной информационный ресурс Магаданской области kolyma.ru. Автор: главный редактор РИА "Колыма-Информ" Филипп Жаров.

И важнейшим событием вечера стал выбор делегата от дальневосточного региона для участия в национальной премии «Серебряный Лучник». По единогласному решению Попечительского совета регионального конкурса им станет комплексный проект «Ленские столбы», авторами которого выступают Правительство Республики Саха (Якутия), филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Якутск (БГУЭП) и коммуникационное агентство «АГТ». Эта грандиозная работа была призвана обеспечить продвижение туристического маршрута «Якутск – Лена – Ленские столбы» и Природного парка «Ленские столбы» как значимых проектов развития туризма Якутии. Теперь ему предстоит пройти публичную защиту в Москве, которая состоится в конце февраля в рамках открытых презентаций работ, вошедших в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Оператором дальневосточного конкурса «Серебряный Лучник» выступило коммуникационное агентство «АГТ-Восток», входящее в AGT Communications Group (в составе PROI Worldwide). Генеральным партнером премии стала компания «Мобильные ТелеСистемы», официальными партнерами – ОАО «МегаФон» и ООО «Газпром трансгаз Томск». HR-партнером – компания «Head Hunter» на Дальнем Востоке. Площадку для проведения мероприятий премии предоставил отель «Аванта».

Федеральные информационные партнеры премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: РИА «Новости» (медиа-центр во Владивостоке), ИА «Интерфакс-Дальний Восток» и ИД «Имидж-Медиа». Региональные информационные партнеры: деловая газета «Золотой Рог» и интернет-газета ZRpress, общественно-политическая газета «Тихоокеанская звезда», ИА VladNews, региональный портал Магаданской области «KOLYMA.ru», новостной портал «BiraNews», специализированные порталы о рекламе и маркетинге DV-Reclama.ru и PrimMarketing, бизнес-поисковик «IPRIM» и V\\\ канал.

ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Марины Божко.