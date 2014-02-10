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"Ростелеком" готов организовать на Дальнем Востоке видеонаблюдение во время ЕГЭ
ОАО "Ростелеком" было государственным партнером по организации видеонаблюдения на выборах президента России. Сейчас на очереди проект с Единым госэкзаменом.
"Безусловно, компания "Ростелеком" может выполнить технические требования и организовать видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ, поскольку у компании уже есть положительная практика. Данный проект нами был успешно реализован в 2012 году на выборах президента РФ. На данный момент все ПАКи (программно-аппаратный комплекс), которые были использованы на выборах президента России, находятся на хранении в нашей компании, поэтому, по первому требованию, все оборудование может быть смонтировано и налажена связь для организации видеонаблюдения во время ЕГЭ", - сообщил ZRPRESS.RU вице-президент - директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ОАО "Ростелеком" Александр БЕЛЕЙЧЕВ.
По его словам, "Ростелеком" заинтересован в государственных заказах и имеет соответствующий опыт и необходимую инфраструктуру для реализации масштабных проектов. "Поэтому компания, безусловно, будет активно участвовать в проводимых государством конкурсом на телекоммуникационные услуги", - подчеркнул Александр Белейчев.
Министерство образования и науки РФ утвердило порядок проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2014 году, сообщается на сайте Рособрнадзора.
"Особое внимание в период проведения единого госэкзамена будет уделено вопросам обеспечения безопасности и предотвращения возможных нарушений. В частности, планируется изменение схемы доставки измерительных материалов, установка рамок-металлоискателей на входе в пункты проведения ЕГЭ", - говорится в сообщении.
Предполагается также, что на экзаменах будут присутствовать федеральные инспекторы и общественные наблюдатели. Также в каждом пункте приема экзаменов и в каждой аудитории, где будет проводиться ЕГЭ, установят видеонаблюдение.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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