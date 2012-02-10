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Пятницу хотят причислить к лику выходных
10 февраля, ZRPRESS. Коммунисты в ответ на предложение Владимира Путина сократить новогодние каникулы выступили за то, чтобы сделать пятницу выходным днем. Четырехдневную рабочую неделю, по мнению представителей КПРФ, можно ввести уже через пять-семь лет.
"На мой взгляд, в случае победы на выборах Геннадия Зюганова через пять-семь лет страна может задуматься о том, чтобы добавить пятницу к выходным дням. Это не шутка: не надо забывать, что когда-то и суббота была рабочим днем, и именно советская власть сделала ее выходным", – цитирует РИА "Новости" вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова.
Сократить рабочую неделю можно благодаря массовому внедрению новейших технологий и модернизации производств. Это позволит гражданам больше отдыхать и уделять себе внимания.
"Такую задачу надо ставить и можно выполнять. Это единственная альтернатива капиталистическому рабству, которое загоняет всех в бесконечную ежедневную гонку за приработком с сидячим на шее работодателем", – заявил Мельников.
В четверг Владимир Путин затронул на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей резонансную тему – длительность новогодних праздников. По мнению премьера, период зимнего отдыха следует сократить, а освободившиеся выходные дни перенести на май. "Праздники у нас затяжные новогодние. Вполне можно было бы сделать так, чтобы ограничить все рождественские праздники, скажем, точно седьмым января – Рождеством", – пояснил глава правительства. Десятидневка, по его мнению, "для здоровья тяжеловата".
Однако в "Единой России" скептически отнеслись к возможности скорого сокращения новогодних каникул. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что вопрос нужно вынести на всеобщее обсуждение, поскольку единого мнения по переносу каникул в обществе нет. "Загвоздка состоит в том, что праздничные дни составляют с 1 по 5 января, и плюс 7 января – Рождество. В Трудовом кодексе действует общее правило переноса праздничных нерабочих дней, если они приходятся на выходные", – отметил также он. При этом Исаев привел в пример Норильск и Мурманск, где в мае еще идет снег. "Зачем им выходные в мае?", – поинтересовался Исаев, заметив, что сейчас в новогодние каникулы жители Севера могут подольше побыть вместе с семьей.
Вопрос о сокращении десятидневных новогодних каникул обсуждается с самого их введения в 2005 году. По данным недавнего опроса портала Superjob.ru, перенос части выходных с новогодних каникул на майские праздники поддерживают 63% россиян. Сторонники такой меры чаще всего объясняют свою точку зрения возможностью провести свободное время весной более разнообразно, чем зимой, пишет "Утро.Ru".
«Золотой Рог».
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