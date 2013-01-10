Абоненты МТС на Дальнем Востоке встретили Новый год в сети

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» подвело итоги работы сети связи МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в новогодние сутки. Главная тенденция Нового года - 2013 — трехкратный рост интернет-активности абонентов МТС по сравнению с периодом 31 декабря 2011 – 1 января 2012 года.

Лидерами по росту пользования интернет-сервисами стали сахалинцы, которые увеличили новогоднюю активность в сети в 5,4 раза, магаданцы (4 раза), хабаровчане (3,3 раза), а также жители Камчатки (3,2 раза) и Бурятии (3,1 раза). Общий объем трафика мобильного Интернета, загруженного и переданного абонентами МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 31 декабря и 1 января эквивалентен объему видео продолжительностью 14 лет, 40 тысячам фильмов «Ирония судьбы, или с легким паром» или почти миллиону новогодних поздравлений президента России.

«Главной особенностью прошедшего года стал активный рост популярности мобильного интернета МТС. Все больше наших абонентов выбирают интернет МТС как постоянный способ связи с миром, поэтому неудивительно, что большинство новогодних поздравлений на этот раз также передавались через интернет-сеть МТС. При этом объем традиционных услуг мобильной связи, используемых абонентами в новогоднюю ночь, не снижается, но абоненты успешно осваивают и новые способы поздравления родных и друзей. Весь прошлый год мы активно работали над развитием сети, установили самое современное оборудование, увеличили емкость сети в крупных городах и обеспечили покрытие новых населенных пунктов и транспортных магистралей. Это позволило обеспечить надежную и доступную связь во время новогодней ночи и зимних каникул во всех частях Востока России – от Северного ледовитого океана до Байкала», — отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.

В канун нового года абоненты МТС в регионах Востока России отправили больше 40 миллионов SMS-поздравлений, что на 30% больше, чем годом ранее. Количество звонков в новогоднюю ночь выросло на 30% до 80 миллионов звонков. Наибольшее количество звонков традиционно абоненты совершали в первый час Нового года, при этом максимум отправленных SMS-сообщений пришелся на последний час 2012 года. В начале 2013 года самыми общительными оказались абоненты МТС Приморского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутии), а также Амурской и Иркутской областей.

В целом абоненты МТС в России за новогодние сутки, начиная с полудня 31 декабря 2012 года до полудня 1 января 2012 года, отправили порядка 820 миллионов SMS-сообщений и совершили более 670 миллионов голосовых вызовов, сообщила пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири

Досье: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, в Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 2 миллионов.